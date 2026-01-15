BorsaDEX+
Bugünkü canlı The Whale Guru fiyatı 0,000294 USD. WHALEGURU piyasa değeri ise -- USD. WHALEGURU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı The Whale Guru fiyatı 0,000294 USD. WHALEGURU piyasa değeri ise -- USD. WHALEGURU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

1 WHALEGURU / USD Canlı Fiyatı:

$0,000294
$0,000294$0,000294
-%55,451D
USD
The Whale Guru (WHALEGURU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-15 08:27:14 (UTC+8)

Bugünkü The Whale Guru Fiyatı

Bugünkü The Whale Guru (WHALEGURU) fiyatı $ 0,000294 olup, son 24 saatte % 55,45 değişim gösterdi. Mevcut WHALEGURU / USD dönüşüm oranı WHALEGURU başına $ 0,000294 şeklindedir.

The Whale Guru, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- WHALEGURU şeklindedir. Son 24 saat içinde WHALEGURU, $ 0,000257 (en düşük) ile $ 0,001062 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHALEGURU, son bir saatte -%1,68 ve son 7 günde -%70,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 124,71K seviyesine ulaştı.

The Whale Guru (WHALEGURU) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 124,71K
$ 124,71K$ 124,71K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki The Whale Guru piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 124,71K. Dolaşımdaki WHALEGURU arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

The Whale Guru Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000257
$ 0,000257$ 0,000257
24 sa Düşük
$ 0,001062
$ 0,001062$ 0,001062
24 sa Yüksek

$ 0,000257
$ 0,000257$ 0,000257

$ 0,001062
$ 0,001062$ 0,001062

--
----

--
----

-%1,68

-%55,45

-%70,60

-%70,60

The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için The Whale Guru fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000365933-%55,45
30 Gün$ -0,000706-%70,60
60 Gün$ -0,000706-%70,60
90 Gün$ -0,000706-%70,60
Bugünkü The Whale Guru Fiyatı Değişimi

Bugün, WHALEGURU, $ -0,000365933 (-%55,45) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

The Whale Guru 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000706 (-%70,60) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

The Whale Guru 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WHALEGURU değişimi $ -0,000706 (-%70,60) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

The Whale Guru 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000706 (-%70,60) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

The Whale Guru (WHALEGURU) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

The Whale Guru Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

The Whale Guru için Fiyat Tahmini

2030 için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WHALEGURU için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için The Whale Guru (WHALEGURU) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında The Whale Guru fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

The Whale Guru varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? The Whale Guru Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, WHALEGURU varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl The Whale Guru Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

The Whale Guru ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de WHALEGURU satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, The Whale Guru satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, The Whale Guru (WHALEGURU) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra The Whale Guru anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
The Whale Guru (WHALEGURU) Satın Alma Kılavuzu

The Whale Guru ile Neler Yapabilirsiniz

The Whale Guru Kaynağı

The Whale Guru hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Whale Guru Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-15 08:27:14 (UTC+8)

The Whale Guru (WHALEGURU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
The Whale Guru Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

WHALEGURU USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı WHALEGURU long veya short pozisyonu açın. MEXC'de WHALEGURUUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de The Whale Guru (WHALEGURU) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı The Whale Guru fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
WHALEGURU/USDT
$0,000294
$0,000294$0,000294
-%55,98
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

