Bugünkü The Whale Guru Fiyatı

Bugünkü The Whale Guru (WHALEGURU) fiyatı $ 0,000294 olup, son 24 saatte % 55,45 değişim gösterdi. Mevcut WHALEGURU / USD dönüşüm oranı WHALEGURU başına $ 0,000294 şeklindedir.

The Whale Guru, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- WHALEGURU şeklindedir. Son 24 saat içinde WHALEGURU, $ 0,000257 (en düşük) ile $ 0,001062 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHALEGURU, son bir saatte -%1,68 ve son 7 günde -%70,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 124,71K seviyesine ulaştı.

The Whale Guru (WHALEGURU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 124,71K$ 124,71K $ 124,71K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki The Whale Guru piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 124,71K. Dolaşımdaki WHALEGURU arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.