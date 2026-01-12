Bugünkü PowerLink Fiyatı

Bugünkü PowerLink (PLK) fiyatı $ 0,000012 olup, son 24 saatte % 27,65 değişim gösterdi. Mevcut PLK / USD dönüşüm oranı PLK başına $ 0,000012 şeklindedir.

PowerLink, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PLK şeklindedir. Son 24 saat içinde PLK, $ 0,0000082 (en düşük) ile $ 0,000012 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLK, son bir saatte +%0,84 ve son 7 günde +%16,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,78M seviyesine ulaştı.

PowerLink (PLK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 3,78M$ 3,78M $ 3,78M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 120,00K$ 120,00K $ 120,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki PowerLink piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,78M. Dolaşımdaki PLK arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 120,00K.