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XRP Fiyatı(XRP)

XRP (XRP) Canlı Fiyat Grafiği

$3,0101
$3,0101$3,0101
+%3,961D
USD

XRP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

XRP (XRP), şu anda 3,0115 USD fiyatından işlem görmektedir ve 178,61B USD piyasa değerine sahiptir. XRP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

XRP Ana Piyasa Performansı:

$ 152,81M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,96
XRP 24 saatlik fiyat değişimi
59,31B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki XRP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XRP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

XRP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için XRP fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,114659+%3,96
30 Gün$ +0,7895+%35,53
60 Gün$ +0,8058+%36,53
90 Gün$ +0,8925+%42,11
Bugünkü XRP Fiyatı Değişimi

Bugün, XRP, $ +0,114659 (+%3,96) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

XRP 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,7895 (+%35,53) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

XRP 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XRP değişimi $ +0,8058 (+%36,53) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

XRP 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,8925 (+%42,11) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XRP Fiyat Bilgisi

En güncel XRP fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,8136
$ 2,8136$ 2,8136

$ 3,0313
$ 3,0313$ 3,0313

$ 3,6642
$ 3,6642$ 3,6642

+%0,24

+%3,96

-%7,87

XRP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 178,61B
$ 178,61B$ 178,61B

$ 152,81M
$ 152,81M$ 152,81M

59,31B
59,31B 59,31B

XRP (XRP) Nedir?

Ripple, Ripple ağının tamamında dolaşımı olan Ripple ağının temel para birimidir. Toplam arzı 100 milyardır ve işlem sayısı arttıkça arzı giderek azalmaktadır. Ripple'ın işletme şirketi Ripple Labs'tır(eski adıyla OpenCoin). Ripple para birimi, ripple sistemindeki tek ortak para birimidir. Sistemdeki diğer kripto birimlerinden farklıdır. Örneğin, CNY ve USD, ağ geçitlerinde paraya çevrilemez. Başka bir ifadeyle, A ağ geçidi tarafından verilen CNY, B ağ geçidinde değil, yalnızca A ağ geçidinde nakde çevrilebilir. Aksi durumlarda, ripple sisteminde bekleyen emir yoluyla, CNY'yi B ağ geçidinde dönüştürmeniz gerekir. Ripple'nin böyle bir sınırlaması bulunmamaktadır. Ripple sistemi evrenseldir. Ripple (XRP), Bitcoin ile aynı şekilde, matematik ve kriptografiye dayalı dijital bir para birimidir. Gerçek anlamda kullanılmayan Bitcoin'den farklılığıysa, XRP'nin Ripple sisteminde bağlantı rolü oynaması ve güvenlik garantisi işlevine sahip olmasıdır. Güvenlik garantisi vazgeçilmez bir işlevdir ve bu protokole katılan ağ geçidinin az miktarda XRP'ye sahip olması gerekir.

XRP, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XRP yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XRP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda XRP hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, XRP satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

XRP Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, XRP, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XRP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen XRP fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

XRP Fiyat Geçmişi

XRP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XRP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen XRP fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

XRP (XRP) Token Ekonomisi

XRP (XRP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XRP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

XRP (XRP) Satın Alma

Nasıl XRP satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım XRP Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XRP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XRP / VND
79.247,6225
1 XRP / AUD
A$4,63771
1 XRP / GBP
2,258625
1 XRP / EUR
2,58989
1 XRP / USD
$3,0115
1 XRP / MYR
RM12,738645
1 XRP / TRY
122,50782
1 XRP / JPY
¥442,6905
1 XRP / ARS
ARS$4.075,071455
1 XRP / RUB
239,625055
1 XRP / INR
262,572685
1 XRP / IDR
Rp49.368,84456
1 XRP / KRW
4.171,04796
1 XRP / PHP
173,34194
1 XRP / EGP
￡E.144,401425
1 XRP / BRL
R$16,653595
1 XRP / CAD
C$4,125755
1 XRP / BDT
363,54828
1 XRP / NGN
4.555,947775
1 XRP / UAH
124,284605
1 XRP / VES
Bs370,4145
1 XRP / CLP
$2.921,155
1 XRP / PKR
Rs843,792185
1 XRP / KZT
1.613,86285
1 XRP / THB
฿97,783405
1 XRP / TWD
NT$89,953505
1 XRP / AED
د.إ11,052205
1 XRP / CHF
Fr2,4092
1 XRP / HKD
HK$23,61016
1 XRP / MAD
.د.م27,22396
1 XRP / MXN
$56,73666
1 XRP / PLN
11,08232
1 XRP / RON
лв13,19037
1 XRP / SEK
kr29,09109
1 XRP / BGN
лв5,05932
1 XRP / HUF
Ft1.036,287265
1 XRP / CZK
63,934145
1 XRP / KWD
د.ك0,9124845
1 XRP / ILS
10,269215

XRP Kaynağı

XRP hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi XRP Websitesi
Blok Gezgini

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1 XRP = 3,0115 USD

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