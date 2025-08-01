XRP (XRP) Nedir?

Ripple, Ripple ağının tamamında dolaşımı olan Ripple ağının temel para birimidir. Toplam arzı 100 milyardır ve işlem sayısı arttıkça arzı giderek azalmaktadır. Ripple'ın işletme şirketi Ripple Labs'tır(eski adıyla OpenCoin). Ripple para birimi, ripple sistemindeki tek ortak para birimidir. Sistemdeki diğer kripto birimlerinden farklıdır. Örneğin, CNY ve USD, ağ geçitlerinde paraya çevrilemez. Başka bir ifadeyle, A ağ geçidi tarafından verilen CNY, B ağ geçidinde değil, yalnızca A ağ geçidinde nakde çevrilebilir. Aksi durumlarda, ripple sisteminde bekleyen emir yoluyla, CNY'yi B ağ geçidinde dönüştürmeniz gerekir. Ripple'nin böyle bir sınırlaması bulunmamaktadır. Ripple sistemi evrenseldir. Ripple (XRP), Bitcoin ile aynı şekilde, matematik ve kriptografiye dayalı dijital bir para birimidir. Gerçek anlamda kullanılmayan Bitcoin'den farklılığıysa, XRP'nin Ripple sisteminde bağlantı rolü oynaması ve güvenlik garantisi işlevine sahip olmasıdır. Güvenlik garantisi vazgeçilmez bir işlevdir ve bu protokole katılan ağ geçidinin az miktarda XRP'ye sahip olması gerekir.

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XRP Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, XRP, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XRP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen XRP fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

XRP Fiyat Geçmişi

XRP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XRP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen XRP fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

XRP (XRP) Token Ekonomisi

XRP (XRP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XRP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

XRP (XRP) Satın Alma

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XRP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XRP / VND ₫ 79.247,6225 1 XRP / AUD A$ 4,63771 1 XRP / GBP ￡ 2,258625 1 XRP / EUR € 2,58989 1 XRP / USD $ 3,0115 1 XRP / MYR RM 12,738645 1 XRP / TRY ₺ 122,50782 1 XRP / JPY ¥ 442,6905 1 XRP / ARS ARS$ 4.075,071455 1 XRP / RUB ₽ 239,625055 1 XRP / INR ₹ 262,572685 1 XRP / IDR Rp 49.368,84456 1 XRP / KRW ₩ 4.171,04796 1 XRP / PHP ₱ 173,34194 1 XRP / EGP ￡E. 144,401425 1 XRP / BRL R$ 16,653595 1 XRP / CAD C$ 4,125755 1 XRP / BDT ৳ 363,54828 1 XRP / NGN ₦ 4.555,947775 1 XRP / UAH ₴ 124,284605 1 XRP / VES Bs 370,4145 1 XRP / CLP $ 2.921,155 1 XRP / PKR Rs 843,792185 1 XRP / KZT ₸ 1.613,86285 1 XRP / THB ฿ 97,783405 1 XRP / TWD NT$ 89,953505 1 XRP / AED د.إ 11,052205 1 XRP / CHF Fr 2,4092 1 XRP / HKD HK$ 23,61016 1 XRP / MAD .د.م 27,22396 1 XRP / MXN $ 56,73666 1 XRP / PLN zł 11,08232 1 XRP / RON лв 13,19037 1 XRP / SEK kr 29,09109 1 XRP / BGN лв 5,05932 1 XRP / HUF Ft 1.036,287265 1 XRP / CZK Kč 63,934145 1 XRP / KWD د.ك 0,9124845 1 XRP / ILS ₪ 10,269215

XRP Kaynağı

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