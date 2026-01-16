Bugünkü Owlto Finance Fiyatı

Bugünkü Owlto Finance (OWL) fiyatı $ 0,1017 olup, son 24 saatte % 917,00 değişim gösterdi. Mevcut OWL / USD dönüşüm oranı OWL başına $ 0,1017 şeklindedir.

Owlto Finance, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- OWL şeklindedir. Son 24 saat içinde OWL, $ 0,01 (en düşük) ile $ 0,10497 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OWL, son bir saatte +%2,38 ve son 7 günde +%917,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 992,51K seviyesine ulaştı.

Owlto Finance (OWL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 992,51K$ 992,51K $ 992,51K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 203,40M$ 203,40M $ 203,40M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Owlto Finance piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 992,51K. Dolaşımdaki OWL arzı -- olup, toplam arzı 2000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 203,40M.