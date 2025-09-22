Bugünkü canlı Giggle Fund fiyatı 26.5 USD. GIGGLE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GIGGLE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Giggle Fund fiyatı 26.5 USD. GIGGLE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GIGGLE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Giggle Fund Logosu

Giggle Fund Fiyatı(GIGGLE)

1 GIGGLE / USD Canlı Fiyatı:

+%76,661D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:01:07 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%14,33

+%76,66

+%76,66

+%76,66

Giggle Fund (GIGGLE) canlı fiyatı $ 26,5. GIGGLE, son 24 saat içinde en düşük $ 15 ve en yüksek $ 45 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GIGGLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GIGGLE son bir saatte -%14,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%76,66 ve son 7 günde +%76,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Giggle Fund (GIGGLE) Piyasa Bilgileri

$ 192,40K
$ 192,40K$ 192,40K

BSC

Şu anki Giggle Fund piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 192,40K. Dolaşımdaki GIGGLE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Giggle Fund (GIGGLE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Giggle Fund fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +11,4994+%76,66
30 Gün$ +11,5+%76,66
60 Gün$ +11,5+%76,66
90 Gün$ +11,5+%76,66
Bugünkü Giggle Fund Fiyatı Değişimi

Bugün, GIGGLE, $ +11,4994 (+%76,66) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Giggle Fund 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +11,5 (+%76,66) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Giggle Fund 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GIGGLE değişimi $ +11,5 (+%76,66) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Giggle Fund 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +11,5 (+%76,66) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Giggle Fund (GIGGLE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Giggle Fund Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Giggle Fund (GIGGLE) Nedir?

Giggle Fund, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Giggle Fund yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GIGGLE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Giggle Fund hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Giggle Fund satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Giggle Fund Fiyat Tahmini (USD)

Giggle Fund (GIGGLE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Giggle Fund (GIGGLE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Giggle Fund için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Giggle Fund fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Giggle Fund (GIGGLE) Token Ekonomisi

Giggle Fund (GIGGLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GIGGLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Giggle Fund (GIGGLE) Satın Alma

Nasıl Giggle Fund satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Giggle Fund Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

GIGGLE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Giggle Fund Kaynağı

Giggle Fund hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Giggle Fund Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Giggle Fund (GIGGLE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GIGGLE fiyatı, 26,5 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GIGGLE / USD güncel fiyatı nedir?
GIGGLE / USD güncel fiyatı $ 26,5. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Giggle Fund varlığının piyasa değeri nedir?
GIGGLE piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GIGGLE arzı nedir?
Dolaşımdaki GIGGLE arzı, -- USD.
GIGGLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GIGGLE, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GIGGLE fiyatı (ATL) nedir?
GIGGLE, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
GIGGLE işlem hacmi nedir?
GIGGLE için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 192,40K USD.
GIGGLE bu yıl daha da yükselir mi?
GIGGLE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GIGGLE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:01:07 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
09-20 15:35:00Sektör Haberleri
美國現貨比特幣 ETF 昨日淨流入 2.226 億美元
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Öne Çıkan Haberler

Bitcoin’ın Ötesinde: Risk İştahının Altcoin Dönüşümünü Nasıl Güçlendirdiği

September 22, 2025

Geleceğe Bahis: Tahmin Pazarları ve Oracle’ların Kriptonun Görüş Şeklini Nasıl Değiştirebileceği

September 21, 2025

Bekleme Odasında Bitcoin: ETF’lerin ve Fed Politikasının BTC’nin Bir Sonraki Büyük Hamlesini Şekillendirmesi

September 21, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$26,5
