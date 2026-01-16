Bugünkü 死了么 Fiyatı

Bugünkü 死了么 (死了么) fiyatı $ 0,00005299 olup, son 24 saatte % 47,01 değişim gösterdi. Mevcut 死了么 / USD dönüşüm oranı 死了么 başına $ 0,00005299 şeklindedir.

死了么, şu anda piyasa değeri açısından $ 52,99K ile 3140. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 死了么 şeklindedir. Son 24 saat içinde 死了么, $ 0,00004 (en düşük) ile $ 0,000199 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,001745544836922178 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000078139396968914 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 死了么, son bir saatte -%3,66 ve son 7 günde -%47,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 64,78K seviyesine ulaştı.

死了么 (死了么) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3140 Piyasa Değeri $ 52,99K$ 52,99K $ 52,99K Hacim (24 Sa) $ 64,78K$ 64,78K $ 64,78K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,99K$ 52,99K $ 52,99K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

