Bugünkü Agusto Fiyatı

Bugünkü Agusto (AGUSTO) fiyatı $ 0,00000325 olup, son 24 saatte % 12,16 değişim gösterdi. Mevcut AGUSTO / USD dönüşüm oranı AGUSTO başına $ 0,00000325 şeklindedir.

Agusto, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AGUSTO şeklindedir. Son 24 saat içinde AGUSTO, $ 0,00000301 (en düşük) ile $ 0,00000876 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGUSTO, son bir saatte +%2,20 ve son 7 günde -%54,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 754,92K seviyesine ulaştı.

Agusto (AGUSTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 754,92K$ 754,92K $ 754,92K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,25M$ 3,25M $ 3,25M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Agusto piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 754,92K. Dolaşımdaki AGUSTO arzı -- olup, toplam arzı 1000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,25M.