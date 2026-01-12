Bugünkü IIICC Fiyatı

Bugünkü IIICC (IIICC) fiyatı $ 0,0000134 olup, son 24 saatte % 2,89 değişim gösterdi. Mevcut IIICC / USD dönüşüm oranı IIICC başına $ 0,0000134 şeklindedir.

IIICC, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- IIICC şeklindedir. Son 24 saat içinde IIICC, $ 0,000012 (en düşük) ile $ 0,0000292 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IIICC, son bir saatte -%2,90 ve son 7 günde -%89,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 16,11K seviyesine ulaştı.

IIICC (IIICC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 16,11K$ 16,11K $ 16,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 281.400.000,00T$ 281.400.000,00T $ 281.400.000,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21.000.000.000.000.001.000.000.000 21.000.000.000.000.001.000.000.000 21.000.000.000.000.001.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki IIICC piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 16,11K. Dolaşımdaki IIICC arzı -- olup, toplam arzı 21000000000000001000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 281.400.000,00T.