Bugünkü ServiceNow Fiyatı

Bugünkü ServiceNow (NOWON) fiyatı $ 709,29 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut NOWON / USD dönüşüm oranı NOWON başına $ 709,29 şeklindedir.

ServiceNow, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,08M ile 2041. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,52K NOWON şeklindedir. Son 24 saat içinde NOWON, $ 705,55 (en düşük) ile $ 716,59 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 964,7733841136985 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 707,5500006910577 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOWON, son bir saatte -%0,41 ve son 7 günde -%4,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,12M seviyesine ulaştı.

ServiceNow (NOWON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2041 Piyasa Değeri $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Hacim (24 Sa) $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Dolaşım Arzı 1,52K 1,52K 1,52K Toplam Arz 1.522,10489128 1.522,10489128 1.522,10489128 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki ServiceNow piyasa değeri $ 1,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,12M. Dolaşımdaki NOWON arzı 1,52K olup, toplam arzı 1522.10489128. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,08M.