Bugünkü Linde plc Fiyatı

Bugünkü Linde plc (LINON) fiyatı $ 444,53 olup, son 24 saatte % 0,64 değişim gösterdi. Mevcut LINON / USD dönüşüm oranı LINON başına $ 444,53 şeklindedir.

Linde plc, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,44M ile 1904. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,24K LINON şeklindedir. Son 24 saat içinde LINON, $ 438,03 (en düşük) ile $ 449,48 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 486,09720121796573 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 390,363033726106 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LINON, son bir saatte -%0,35 ve son 7 günde +%2,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 846,57K seviyesine ulaştı.

Linde plc (LINON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1904 Piyasa Değeri $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Hacim (24 Sa) $ 846,57K$ 846,57K $ 846,57K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Dolaşım Arzı 3,24K 3,24K 3,24K Toplam Arz 3.240,96029978 3.240,96029978 3.240,96029978 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Linde plc piyasa değeri $ 1,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 846,57K. Dolaşımdaki LINON arzı 3,24K olup, toplam arzı 3240.96029978. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,44M.