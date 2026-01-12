Bugünkü CRAT Fiyatı

Bugünkü CRAT (CRAT) fiyatı $ 0.04388 olup, son 24 saatte % 19.34 değişim gösterdi. Mevcut CRAT / USD dönüşüm oranı CRAT başına $ 0.04388 şeklindedir.

CRAT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CRAT şeklindedir. Son 24 saat içinde CRAT, $ 0.03664 (en düşük) ile $ 0.056 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRAT, son bir saatte -5.56% ve son 7 günde -27.75% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 281.20K seviyesine ulaştı.

CRAT (CRAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 281.20K$ 281.20K $ 281.20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13.16M$ 13.16M $ 13.16M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri CRATD2C

Şu anki CRAT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 281.20K. Dolaşımdaki CRAT arzı -- olup, toplam arzı 300000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13.16M.