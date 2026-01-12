Bugünkü Kryon Fiyatı

Bugünkü Kryon (KRYON) fiyatı $ 0,0016641 olup, son 24 saatte % 7,96 değişim gösterdi. Mevcut KRYON / USD dönüşüm oranı KRYON başına $ 0,0016641 şeklindedir.

Kryon, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KRYON şeklindedir. Son 24 saat içinde KRYON, $ 0,0013247 (en düşük) ile $ 0,0031606 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KRYON, son bir saatte +%1,51 ve son 7 günde -%96,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,60M seviyesine ulaştı.

Kryon (KRYON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4,60M$ 4,60M $ 4,60M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,66B$ 1,66B $ 1,66B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

