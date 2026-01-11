GoldZip (XGZ) Fiyat Tahmini (USD)

GoldZip fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.

2027 $ 152.943 5.00%

2028 $ 160.5901 10.25%

2029 $ 168.6196 15.76%

2030 $ 177.0506 21.55%

2031 $ 185.9031 27.63%

2032 $ 195.1983 34.01%

2033 $ 204.9582 40.71% Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 215.2061 47.75%

2035 $ 225.9664 55.13%

2036 $ 237.2647 62.89%

2037 $ 249.1280 71.03%

2038 $ 261.5844 79.59%

2039 $ 274.6636 88.56%

2040 $ 288.3968 97.99%

2050 $ 469.7680 222.51% Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli GoldZip Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 145.66 0.00%

January 12, 2026(Yarın) $ 145.6799 0.01%

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 145.7996 0.10%

February 10, 2026(30 Gün) $ 146.2586 0.41% Bugün için GoldZip (XGZ) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde XGZ için öngörülen fiyat 145.66$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için GoldZip (XGZ) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak XGZ için yapılan fiyat tahmini 145.6799$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için GoldZip (XGZ) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, XGZ için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 145.7996$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük GoldZip (XGZ) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında XGZ için öngörülen fiyat 146.2586$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut GoldZip Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 145.66$ 145.66 $ 145.66 Fiyat Değişimi (24 sa) 0.00% Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Hacim (24 sa) $ 78,85$ 78,85 $ 78,85 Hacim (24 sa) -- En son XGZ fiyatı $ 145.66. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 78,85 şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki XGZ arzı 0,00 olup, toplam piyasa değeri $ 0,00 şeklindedir. Canlı XGZ Fiyatını Görüntüle

GoldZip Fiyat Geçmişi GoldZip canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki GoldZip fiyatı 145.66 USD'dir. Dolaşımdaki GoldZip(XGZ) arzı 0.00 XGZ olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 0.00% $ 0 $ 146.52 $ 145.66

7 Gün -0.00% $ -0.330000 $ 149.8 $ 140.62

30 Gün 1.08% $ 75.66 $ 280.07 $ 70 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, GoldZip fiyat hareketi 0$ oldu ve 0.00% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, GoldZip en yüksek 149.8$ ve en düşük 140.62$ fiyatından işlem gördü ve -0.00% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, XGZ için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, GoldZip, 1.08% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 75.66$ oldu. Bu durum, XGZ için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam GoldZip fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam XGZ Fiyat Geçmişini Görüntüle

GoldZip (XGZ) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? GoldZip Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak XGZ için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, GoldZip için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen XGZ fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının GoldZip fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, XGZ varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): XGZ için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak GoldZip için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

XGZ Fiyat Tahmini Neden Önemli?

XGZ Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): XGZ, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, XGZ, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için XGZ fiyat tahmini nedir? GoldZip (XGZ) fiyat tahmin aracına göre, XGZ fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 XGZ 2027 yılında ne kadar olacak? 1 GoldZip (XGZ) varlığının şu anki fiyatı $145.66 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, XGZ varlığının 2027 yılında 0.00% artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında XGZ için tahmini fiyat hedefi nedir? GoldZip (XGZ) varlığının yıllık 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar XGZ başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında XGZ için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, GoldZip (XGZ) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında XGZ için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, GoldZip (XGZ) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için XGZ fiyat tahmini nedir? GoldZip (XGZ) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 XGZ fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol