Bugünkü GoldZip Fiyatı

Bugünkü GoldZip (XGZ) fiyatı $ 149,11 olup, son 24 saatte % 2,36 değişim gösterdi. Mevcut XGZ / USD dönüşüm oranı XGZ başına $ 149,11 şeklindedir.

GoldZip, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5753. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 XGZ şeklindedir. Son 24 saat içinde XGZ, $ 144,01 (en düşük) ile $ 152,75 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 159,5660258246095 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 116,86605494273 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XGZ, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%3,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 459,70K seviyesine ulaştı.

GoldZip (XGZ) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5753 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 459,70K$ 459,70K $ 459,70K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,68M$ 2,68M $ 2,68M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 18.000 18.000 18.000 Toplam Arz 39.000 39.000 39.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki GoldZip piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 459,70K. Dolaşımdaki XGZ arzı 0,00 olup, toplam arzı 39000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,68M.