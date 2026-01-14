Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Exxon Mobil fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, XOMON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Exxon Mobil fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $126,46 $126,46 $126,46 -%0,21 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Exxon Mobil Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Exxon Mobil %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 126,46 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Exxon Mobil %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 132,783 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, XOMON varlığının 2028 yılında $ 139,4221 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, XOMON varlığının 2029 yılında $ 146,3932 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, XOMON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 153,7129 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Exxon Mobil fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 250,3821 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Exxon Mobil fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 407,8461 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 126,46 %0,00

2027 $ 132,783 %5,00

2028 $ 139,4221 %10,25

2029 $ 146,3932 %15,76

2030 $ 153,7129 %21,55

2031 $ 161,3985 %27,63

2032 $ 169,4684 %34,01

2033 $ 177,9419 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 186,8390 %47,75

2035 $ 196,1809 %55,13

2036 $ 205,9900 %62,89

2037 $ 216,2895 %71,03

2038 $ 227,1039 %79,59

2039 $ 238,4591 %88,56

2040 $ 250,3821 %97,99

2050 $ 407,8461 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Exxon Mobil Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 14, 2026(Bugün) $ 126,46 %0,00

January 15, 2026(Yarın) $ 126,4773 %0,01

January 21, 2026(Bu Hafta) $ 126,5812 %0,10

February 13, 2026(30 Gün) $ 126,9796 %0,41 Bugün için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini January 14, 2026(Bugün) tarihinde XOMON için öngörülen fiyat 126,46$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak XOMON için yapılan fiyat tahmini 126,4773$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini January 21, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, XOMON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 126,5812$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında XOMON için öngörülen fiyat 126,9796$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Exxon Mobil Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 126,46$ 126,46 $ 126,46 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,21 Piyasa Değeri $ 55,26K$ 55,26K $ 55,26K Dolaşım Arzı 437,05 437,05 437,05 Hacim (24 sa) $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Hacim (24 sa) -- En son XOMON fiyatı $ 126,46. 24 saatlik değişim oranı -%0,21 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,05M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki XOMON arzı 437,05 olup, toplam piyasa değeri $ 55,26K şeklindedir. Canlı XOMON Fiyatını Görüntüle

Exxon Mobil Fiyat Geçmişi Exxon Mobil canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Exxon Mobil fiyatı 126,45 USD'dir. Dolaşımdaki Exxon Mobil(XOMON) arzı 0,00 XOMON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 55,26K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,02 $ 2,0700 $ 127,15 $ 124,27

7 Gün %0,41 $ 36,45 $ 127,15 $ 90

30 Gün %0,41 $ 36,45 $ 127,15 $ 90 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Exxon Mobil fiyat hareketi 2,0700$ oldu ve %0,02 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Exxon Mobil en yüksek 127,15$ ve en düşük 90$ fiyatından işlem gördü ve %0,41 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, XOMON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Exxon Mobil, %0,41 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 36,45$ oldu. Bu durum, XOMON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Exxon Mobil fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam XOMON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Exxon Mobil (XOMON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Exxon Mobil Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak XOMON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Exxon Mobil için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen XOMON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Exxon Mobil fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, XOMON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): XOMON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Exxon Mobil için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

XOMON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

XOMON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): XOMON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, XOMON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için XOMON fiyat tahmini nedir? Exxon Mobil (XOMON) fiyat tahmin aracına göre, XOMON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 XOMON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Exxon Mobil (XOMON) varlığının şu anki fiyatı $126,46 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, XOMON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında XOMON için tahmini fiyat hedefi nedir? Exxon Mobil (XOMON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar XOMON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında XOMON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Exxon Mobil (XOMON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında XOMON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Exxon Mobil (XOMON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için XOMON fiyat tahmini nedir? Exxon Mobil (XOMON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 XOMON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol