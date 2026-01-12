Bugünkü Exxon Mobil Fiyatı

Bugünkü Exxon Mobil (XOMON) fiyatı $ 123,77 olup, son 24 saatte % 0,57 değişim gösterdi. Mevcut XOMON / USD dönüşüm oranı XOMON başına $ 123,77 şeklindedir.

Exxon Mobil, şu anda piyasa değeri açısından $ 52,52K ile 3223. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 424,31 XOMON şeklindedir. Son 24 saat içinde XOMON, $ 122,73 (en düşük) ile $ 125,08 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 124,85428390844636 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 120,34837587783474 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XOMON, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde +%37,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 713,36K seviyesine ulaştı.

Exxon Mobil (XOMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3223 Piyasa Değeri $ 52,52K$ 52,52K $ 52,52K Hacim (24 Sa) $ 713,36K$ 713,36K $ 713,36K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,52K$ 52,52K $ 52,52K Dolaşım Arzı 424,31 424,31 424,31 Toplam Arz 424,31049048 424,31049048 424,31049048 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Exxon Mobil piyasa değeri $ 52,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 713,36K. Dolaşımdaki XOMON arzı 424,31 olup, toplam arzı 424.31049048. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,52K.