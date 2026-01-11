XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için XPASS Token fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, XPASS varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

XPASS Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,02118 $0,02118 $0,02118 -0,93% USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 XPASS Token Fiyat Tahmini (USD) 2026 için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, XPASS Token 0,00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,02118 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, XPASS Token 5,00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,022239 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, XPASS varlığının 2028 yılında $ 0,023350 seviyesine ulaşması ve 10,25% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, XPASS varlığının 2029 yılında $ 0,024518 seviyesine ulaşması ve 15,76% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, XPASS varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,025744 olup, tahmini büyüme oranı 21,55% şeklindedir. 2040 için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında XPASS Token fiyatı, potansiyel olarak 97,99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,041934 seviyesine ulaşabilir. 2050 için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında XPASS Token fiyatı, potansiyel olarak 222,51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,068307 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,02118 0,00%

2027 $ 0,022239 5,00%

2028 $ 0,023350 10,25%

2029 $ 0,024518 15,76%

2030 $ 0,025744 21,55%

2031 $ 0,027031 27,63%

2032 $ 0,028383 34,01%

2033 $ 0,029802 40,71% Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,031292 47,75%

2035 $ 0,032857 55,13%

2036 $ 0,034499 62,89%

2037 $ 0,036224 71,03%

2038 $ 0,038036 79,59%

2039 $ 0,039938 88,56%

2040 $ 0,041934 97,99%

2050 $ 0,068307 222,51% Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli XPASS Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,02118 0,00%

January 12, 2026(Yarın) $ 0,021182 0,01%

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,021200 0,10%

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,021267 0,41% Bugün için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde XPASS için öngörülen fiyat 0,02118$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak XPASS için yapılan fiyat tahmini 0,021182$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, XPASS için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,021200$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında XPASS için öngörülen fiyat 0,021267$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut XPASS Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,02118$ 0,02118 $ 0,02118 Fiyat Değişimi (24 sa) -0,92% Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 141,99K$ 141,99K $ 141,99K Hacim (24 sa) -- En son XPASS fiyatı $ 0,02118. 24 saatlik değişim oranı -0,93% olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 141,99K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki XPASS arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı XPASS Fiyatını Görüntüle

XPASS Token Fiyat Geçmişi XPASS Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki XPASS Token fiyatı 0,02118 USD'dir. Dolaşımdaki XPASS Token(XPASS) arzı 0,00 XPASS olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -0,00% $ -0,000199 $ 0,02144 $ 0,02115

7 Gün -0,10% $ -0,002450 $ 0,02483 $ 0,02115

30 Gün 0,06% $ 0,001180 $ 0,08038 $ 0,02 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, XPASS Token fiyat hareketi -0,000199$ oldu ve -0,00% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, XPASS Token en yüksek 0,02483$ ve en düşük 0,02115$ fiyatından işlem gördü ve -0,10% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, XPASS için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, XPASS Token, 0,06% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,001180$ oldu. Bu durum, XPASS için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam XPASS Token fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam XPASS Fiyat Geçmişini Görüntüle

XPASS Token (XPASS) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? XPASS Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak XPASS için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, XPASS Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen XPASS fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının XPASS Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, XPASS varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): XPASS için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak XPASS Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

XPASS Fiyat Tahmini Neden Önemli?

XPASS Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): XPASS, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, XPASS, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için XPASS fiyat tahmini nedir? XPASS Token (XPASS) fiyat tahmin aracına göre, XPASS fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 XPASS 2027 yılında ne kadar olacak? 1 XPASS Token (XPASS) varlığının şu anki fiyatı $0,02118 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, XPASS varlığının 2027 yılında 0,00% artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında XPASS için tahmini fiyat hedefi nedir? XPASS Token (XPASS) varlığının yıllık 0,00% büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar XPASS başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında XPASS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, XPASS Token (XPASS) varlığının 0,00% büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında XPASS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, XPASS Token (XPASS) varlığının 0,00% büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için XPASS fiyat tahmini nedir? XPASS Token (XPASS) varlığının yıllık olarak 0,00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 XPASS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.