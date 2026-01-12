Bugünkü XPASS Token Fiyatı

Bugünkü XPASS Token (XPASS) fiyatı $ 0,02123 olup, son 24 saatte % 0,23 değişim gösterdi. Mevcut XPASS / USD dönüşüm oranı XPASS başına $ 0,02123 şeklindedir.

XPASS Token, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- XPASS şeklindedir. Son 24 saat içinde XPASS, $ 0,02103 (en düşük) ile $ 0,02135 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XPASS, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde -%9,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 144,86K seviyesine ulaştı.

XPASS Token (XPASS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri -- Hacim (24 Sa) $ 144,86K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,23M Dolaşım Arzı -- Toplam Arz 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki XPASS Token piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 144,86K. Dolaşımdaki XPASS arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,23M.