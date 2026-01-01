MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) /

Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Gauntlet USDC PRIME V2 fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, GTUSDCP varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Gauntlet USDC PRIME V2 fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Gauntlet USDC PRIME V2 Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Gauntlet USDC PRIME V2 %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,011 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Gauntlet USDC PRIME V2 %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 1,0615 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GTUSDCP varlığının 2028 yılında $ 1,1146 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GTUSDCP varlığının 2029 yılında $ 1,1703 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, GTUSDCP varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,2288 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Gauntlet USDC PRIME V2 fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,0017 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Gauntlet USDC PRIME V2 fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,2605 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1,011 %0,00

2027 $ 1,0615 %5,00

2028 $ 1,1146 %10,25

2029 $ 1,1703 %15,76

2030 $ 1,2288 %21,55

2031 $ 1,2903 %27,63

2032 $ 1,3548 %34,01

2033 $ 1,4225 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,4937 %47,75

2035 $ 1,5683 %55,13

2036 $ 1,6468 %62,89

2037 $ 1,7291 %71,03

2038 $ 1,8156 %79,59

2039 $ 1,9063 %88,56

2040 $ 2,0017 %97,99

2050 $ 3,2605 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Gauntlet USDC PRIME V2 Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 1,011 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 1,0111 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 1,0119 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 1,0151 %0,41 Bugün için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde GTUSDCP için öngörülen fiyat 1,011$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GTUSDCP için yapılan fiyat tahmini 1,0111$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, GTUSDCP için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,0119$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GTUSDCP için öngörülen fiyat 1,0151$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Gauntlet USDC PRIME V2 Fiyatı İstatistikleri
En son GTUSDCP fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GTUSDCP arzı 100,60K olup, toplam piyasa değeri $ 101,73K şeklindedir. Canlı GTUSDCP Fiyatını Görüntüle

Gauntlet USDC PRIME V2 Fiyat Geçmişi Gauntlet USDC PRIME V2 canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Gauntlet USDC PRIME V2 fiyatı 1,011 USD'dir. Dolaşımdaki Gauntlet USDC PRIME V2(GTUSDCP) arzı 100,60K GTUSDCP olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 101.732$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,03 $ 0,000352 $ 1,012 $ 1,009

7 Gün %0,10 $ 0,000976 $ 1,0116 $ 1,0094

30 Gün %0,00 $ 0 $ 1,0116 $ 1,0094 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Gauntlet USDC PRIME V2 fiyat hareketi 0,000352$ oldu ve %0,03 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Gauntlet USDC PRIME V2 en yüksek 1,0116$ ve en düşük 1,0094$ fiyatından işlem gördü ve %0,10 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GTUSDCP için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Gauntlet USDC PRIME V2, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, GTUSDCP için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Gauntlet USDC PRIME V2 Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GTUSDCP için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Gauntlet USDC PRIME V2 için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GTUSDCP fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Gauntlet USDC PRIME V2 fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GTUSDCP varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GTUSDCP için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Gauntlet USDC PRIME V2 için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GTUSDCP Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GTUSDCP Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GTUSDCP, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GTUSDCP, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GTUSDCP fiyat tahmini nedir? Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) fiyat tahmin aracına göre, GTUSDCP fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GTUSDCP 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, GTUSDCP varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında GTUSDCP için tahmini fiyat hedefi nedir? Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar GTUSDCP başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında GTUSDCP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında GTUSDCP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 GTUSDCP 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GTUSDCP, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GTUSDCP fiyat tahmini nedir? Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GTUSDCP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol