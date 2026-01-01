Bugünkü Gauntlet USDC PRIME V2 Fiyatı

Bugünkü Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) fiyatı $ 1,011 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut GTUSDCP / USD dönüşüm oranı GTUSDCP başına $ 1,011 şeklindedir.

Gauntlet USDC PRIME V2, şu anda piyasa değeri açısından $ 101.691 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,60K GTUSDCP şeklindedir. Son 24 saat içinde GTUSDCP, $ 1,01 (en düşük) ile $ 1,012 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,012 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,008 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GTUSDCP, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde +%0,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,69K$ 101,69K $ 101,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,69K$ 101,69K $ 101,69K Dolaşım Arzı 100,60K 100,60K 100,60K Toplam Arz 100.602,1940135479 100.602,1940135479 100.602,1940135479

