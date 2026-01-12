Bugünkü OPSWAP Fiyatı

Bugünkü OPSWAP (OPS) fiyatı $ 0,058 olup, son 24 saatte % 27,77 değişim gösterdi. Mevcut OPS / USD dönüşüm oranı OPS başına $ 0,058 şeklindedir.

OPSWAP, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- OPS şeklindedir. Son 24 saat içinde OPS, $ 0,056 (en düşük) ile $ 0,1 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPS, son bir saatte +%1,39 ve son 7 günde -%80,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 13,27K seviyesine ulaştı.

OPSWAP (OPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 13,27K$ 13,27K $ 13,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,80M$ 5,80M $ 5,80M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki OPSWAP piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 13,27K. Dolaşımdaki OPS arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,80M.