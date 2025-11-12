Bugünkü ELIZAOS Fiyatı

Bugünkü ELIZAOS (ELIZAOS) fiyatı $ 0,012394 olup, son 24 saatte % 48,50 değişim gösterdi. Mevcut ELIZAOS / USD dönüşüm oranı ELIZAOS başına $ 0,012394 şeklindedir.

ELIZAOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 92,73M ile 322. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,48B ELIZAOS şeklindedir. Son 24 saat içinde ELIZAOS, $ 0,00805 (en düşük) ile $ 0,0141 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,039464647510049695 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00823773126553446 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELIZAOS, son bir saatte +%2,26 ve son 7 günde +%209,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 571,01K seviyesine ulaştı.

ELIZAOS (ELIZAOS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.322 Piyasa Değeri $ 92,73M$ 92,73M $ 92,73M Hacim (24 Sa) $ 571,01K$ 571,01K $ 571,01K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 136,33M$ 136,33M $ 136,33M Dolaşım Arzı 7,48B 7,48B 7,48B Maksimum Arz 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 Toplam Arz 9.956.354.511,72549 9.956.354.511,72549 9.956.354.511,72549 Dolaşım Oranı %68,02 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

