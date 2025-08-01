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Gitcoin Fiyatı(GTC)

Gitcoin (GTC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2748
$0,2748$0,2748
+%2,721D
USD

GTC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Gitcoin (GTC), şu anda 0,2748 USD fiyatından işlem görmektedir ve 26,49M USD piyasa değerine sahiptir. GTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gitcoin Ana Piyasa Performansı:

$ 112,24K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,72
Gitcoin 24 saatlik fiyat değişimi
96,38M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GTC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GTC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

GTC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Gitcoin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,007277+%2,72
30 Gün$ +0,0512+%22,89
60 Gün$ +0,0109+%4,13
90 Gün$ -0,0056-%2,00
Bugünkü Gitcoin Fiyatı Değişimi

Bugün, GTC, $ +0,007277 (+%2,72) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Gitcoin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0512 (+%22,89) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Gitcoin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GTC değişimi $ +0,0109 (+%4,13) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Gitcoin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0056 (-%2,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GTC Fiyat Bilgisi

En güncel Gitcoin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,2632
$ 0,2632$ 0,2632

$ 0,2777
$ 0,2777$ 0,2777

$ 28,957
$ 28,957$ 28,957

-%0,33

+%2,72

-%10,96

GTC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 26,49M
$ 26,49M$ 26,49M

$ 112,24K
$ 112,24K$ 112,24K

96,38M
96,38M 96,38M

Gitcoin (GTC) Nedir?

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Gitcoin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Gitcoin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GTC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Gitcoin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Gitcoin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Gitcoin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Gitcoin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GTC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Gitcoin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Gitcoin Fiyat Geçmişi

GTC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GTC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Gitcoin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Gitcoin (GTC) Token Ekonomisi

Gitcoin (GTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Gitcoin (GTC) Satın Alma

Nasıl Gitcoin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Gitcoin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

GTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GTC / VND
7.231,362
1 GTC / AUD
A$0,423192
1 GTC / GBP
0,2061
1 GTC / EUR
0,236328
1 GTC / USD
$0,2748
1 GTC / MYR
RM1,165152
1 GTC / TRY
11,176116
1 GTC / JPY
¥40,3956
1 GTC / ARS
ARS$372,356748
1 GTC / RUB
21,904308
1 GTC / INR
23,981796
1 GTC / IDR
Rp4.504,917312
1 GTC / KRW
380,608992
1 GTC / PHP
15,82848
1 GTC / EGP
￡E.13,198644
1 GTC / BRL
R$1,522392
1 GTC / CAD
C$0,376476
1 GTC / BDT
33,173856
1 GTC / NGN
415,73118
1 GTC / UAH
11,340996
1 GTC / VES
Bs33,8004
1 GTC / CLP
$266,556
1 GTC / PKR
Rs76,996212
1 GTC / KZT
147,26532
1 GTC / THB
฿8,931
1 GTC / TWD
NT$8,186292
1 GTC / AED
د.إ1,008516
1 GTC / CHF
Fr0,21984
1 GTC / HKD
HK$2,154432
1 GTC / MAD
.د.م2,484192
1 GTC / MXN
$5,185476
1 GTC / PLN
1,014012
1 GTC / RON
лв1,206372
1 GTC / SEK
kr2,657316
1 GTC / BGN
лв0,461664
1 GTC / HUF
Ft94,72356
1 GTC / CZK
5,844996
1 GTC / KWD
د.ك0,0832644
1 GTC / ILS
0,937068

Gitcoin Kaynağı

Gitcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Gitcoin Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

GTC
GTC
USD
USD

1 GTC = 0,2748 USD

Al-Sat

GTCUSDT
$0,2748
$0,2748$0,2748
+%4,20

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