Bugünkü Mind Predict Fiyatı

Bugünkü Mind Predict (MKIT) fiyatı $ 0,000409 olup, son 24 saatte % 18,20 değişim gösterdi. Mevcut MKIT / USD dönüşüm oranı MKIT başına $ 0,000409 şeklindedir.

Mind Predict, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MKIT şeklindedir. Son 24 saat içinde MKIT, $ 0,0003574 (en düşük) ile $ 0,0012 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MKIT, son bir saatte +%1,18 ve son 7 günde -%98,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 639,70K seviyesine ulaştı.

Mind Predict (MKIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 639,70K$ 639,70K $ 639,70K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,90K$ 40,90K $ 40,90K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Mind Predict piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 639,70K. Dolaşımdaki MKIT arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,90K.