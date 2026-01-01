MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) /

Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Gauntlet WETH PRIME V2 fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, GTWETHP varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

GTWETHP Al

Gauntlet WETH PRIME V2 fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Gauntlet WETH PRIME V2 Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Gauntlet WETH PRIME V2 %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 3.130,82 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Gauntlet WETH PRIME V2 %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 3.287,3610 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GTWETHP varlığının 2028 yılında $ 3.451,7290 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GTWETHP varlığının 2029 yılında $ 3.624,3155 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, GTWETHP varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 3.805,5312 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Gauntlet WETH PRIME V2 fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 6.198,8094 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Gauntlet WETH PRIME V2 fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 10.097,2074 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 3.130,82 %0,00

2027 $ 3.287,3610 %5,00

2028 $ 3.451,7290 %10,25

2029 $ 3.624,3155 %15,76

2030 $ 3.805,5312 %21,55

2031 $ 3.995,8078 %27,63

2032 $ 4.195,5982 %34,01

2033 $ 4.405,3781 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 4.625,6470 %47,75

2035 $ 4.856,9294 %55,13

2036 $ 5.099,7758 %62,89

2037 $ 5.354,7646 %71,03

2038 $ 5.622,5029 %79,59

2039 $ 5.903,6280 %88,56

2040 $ 6.198,8094 %97,99

2050 $ 10.097,2074 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Gauntlet WETH PRIME V2 Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 3.130,82 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 3.131,2488 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 3.133,8221 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 3.143,6863 %0,41 Bugün için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde GTWETHP için öngörülen fiyat 3.130,82$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GTWETHP için yapılan fiyat tahmini 3.131,2488$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, GTWETHP için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 3.133,8221$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GTWETHP için öngörülen fiyat 3.143,6863$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Gauntlet WETH PRIME V2 Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 90,58K$ 90,58K $ 90,58K Dolaşım Arzı 28,94 28,94 28,94 Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son GTWETHP fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GTWETHP arzı 28,94 olup, toplam piyasa değeri $ 90,58K şeklindedir. Canlı GTWETHP Fiyatını Görüntüle

Gauntlet WETH PRIME V2 Fiyat Geçmişi Gauntlet WETH PRIME V2 canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Gauntlet WETH PRIME V2 fiyatı 3.130,82 USD'dir. Dolaşımdaki Gauntlet WETH PRIME V2(GTWETHP) arzı 28,94 GTWETHP olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 90.579$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,66 $ 20,47 $ 3.135,78 $ 3.090,33

7 Gün -%0,71 $ -22,4786 $ 3.309,7689 $ 2.931,8879

30 Gün %0,00 $ 0 $ 3.309,7689 $ 2.931,8879 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Gauntlet WETH PRIME V2 fiyat hareketi 20,47$ oldu ve %0,66 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Gauntlet WETH PRIME V2 en yüksek 3.309,7689$ ve en düşük 2.931,8879$ fiyatından işlem gördü ve -%0,71 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GTWETHP için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Gauntlet WETH PRIME V2, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, GTWETHP için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Gauntlet WETH PRIME V2 Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GTWETHP için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Gauntlet WETH PRIME V2 için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GTWETHP fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Gauntlet WETH PRIME V2 fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GTWETHP varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GTWETHP için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Gauntlet WETH PRIME V2 için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GTWETHP Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GTWETHP Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GTWETHP, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GTWETHP, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GTWETHP fiyat tahmini nedir? Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) fiyat tahmin aracına göre, GTWETHP fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GTWETHP 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, GTWETHP varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında GTWETHP için tahmini fiyat hedefi nedir? Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar GTWETHP başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında GTWETHP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında GTWETHP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 GTWETHP 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GTWETHP, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GTWETHP fiyat tahmini nedir? Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GTWETHP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol