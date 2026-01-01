Bugünkü Gauntlet WETH PRIME V2 Fiyatı

Bugünkü Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) fiyatı $ 3.115,25 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut GTWETHP / USD dönüşüm oranı GTWETHP başına $ 3.115,25 şeklindedir.

Gauntlet WETH PRIME V2, şu anda piyasa değeri açısından $ 90.161 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 28,94 GTWETHP şeklindedir. Son 24 saat içinde GTWETHP, $ 3.086,15 (en düşük) ile $ 3.179,53 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3.317,29 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.907,72 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GTWETHP, son bir saatte -%0,66 ve son 7 günde -%3,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 90,16K$ 90,16K $ 90,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 90,16K$ 90,16K $ 90,16K Dolaşım Arzı 28,94 28,94 28,94 Toplam Arz 28,94178172610407 28,94178172610407 28,94178172610407

Şu anki Gauntlet WETH PRIME V2 piyasa değeri $ 90,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GTWETHP arzı 28,94 olup, toplam arzı 28.94178172610407. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 90,16K.