Legacy Token (LGCT) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Legacy Token fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, LGCT varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Legacy Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. 2026 için Legacy Token (LGCT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Legacy Token %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,012493 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Legacy Token (LGCT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Legacy Token %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,013118 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Legacy Token (LGCT) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, LGCT varlığının 2028 yılında $ 0,013774 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Legacy Token (LGCT) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, LGCT varlığının 2029 yılında $ 0,014462 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Legacy Token (LGCT) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, LGCT varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,015186 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Legacy Token (LGCT) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Legacy Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,024736 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Legacy Token (LGCT) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Legacy Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,040293 seviyesine ulaşabilir.

Mevcut Legacy Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat Fiyat Değişimi (24 sa) Piyasa Değeri $ 192,54M Dolaşım Arzı 106,08M Hacim (24 sa) En son LGCT fiyatı. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LGCT arzı 106,08M olup, toplam piyasa değeri $ 192,54M şeklindedir.

Legacy Token Fiyat Geçmişi Legacy Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Legacy Token fiyatı 0,012493 USD'dir. Dolaşımdaki Legacy Token(LGCT) arzı 106,08M LGCT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 192.538.738$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %1,14 $ 0,000140 $ 0,014979 $ 0,011316

7 Gün -%19,45 $ -0,002430 $ 0,330517 $ 0,011316

30 Gün -%96,21 $ -0,012021 $ 0,330517 $ 0,011316 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Legacy Token fiyat hareketi 0,000140$ oldu ve %1,14 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Legacy Token en yüksek 0,330517$ ve en düşük 0,011316$ fiyatından işlem gördü ve -%19,45 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LGCT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Legacy Token, -%96,21 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,012021$ oldu. Bu durum, LGCT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Legacy Token (LGCT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Legacy Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LGCT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Legacy Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LGCT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Legacy Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LGCT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LGCT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Legacy Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LGCT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LGCT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

