Bugünkü Legacy Token Fiyatı

Bugünkü Legacy Token (LGCT) fiyatı $ 0,01010082 olup, son 24 saatte % 18,56 değişim gösterdi. Mevcut LGCT / USD dönüşüm oranı LGCT başına $ 0,01010082 şeklindedir.

Legacy Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 192.538.738 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 106,08M LGCT şeklindedir. Son 24 saat içinde LGCT, $ 0,00823775 (en düşük) ile $ 0,01380991 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,2 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00823775 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LGCT, son bir saatte -%9,56 ve son 7 günde -%32,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Legacy Token (LGCT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 192,54M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 544,51M Dolaşım Arzı 106,08M Toplam Arz 300.000.000,0

