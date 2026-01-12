Bugünkü CodexField Fiyatı

Bugünkü CodexField (CODEX) fiyatı $ 31,9562 olup, son 24 saatte % 8,71 değişim gösterdi. Mevcut CODEX / USD dönüşüm oranı CODEX başına $ 31,9562 şeklindedir.

CodexField, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CODEX şeklindedir. Son 24 saat içinde CODEX, $ 29,2299 (en düşük) ile $ 32,0788 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CODEX, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%3,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,71M seviyesine ulaştı.

CodexField (CODEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,83B$ 3,83B $ 3,83B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki CodexField piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,71M. Dolaşımdaki CODEX arzı -- olup, toplam arzı 120000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,83B.