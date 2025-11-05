Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Market Maker DAO fiyat tahminlerini alın. MMDAO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Market Maker DAO fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Market Maker DAO 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Market Maker DAO, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,004410 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Market Maker DAO, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,004631 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MMDAO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,004862 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MMDAO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,005105 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MMDAO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,005361 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MMDAO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,005629 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Market Maker DAO fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,009169 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Market Maker DAO fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,014935 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,004410 %0,00

2040 $ 0,009169 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Market Maker DAO Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,004410 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,004411 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,004414 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,004428 %0,41 Bugün için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde MMDAO için öngörülen fiyat 0,004410$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MMDAO için yapılan fiyat tahmini 0,004411$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, MMDAO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,004414$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MMDAO için öngörülen fiyat 0,004428$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Market Maker DAO Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 471,19K$ 471,19K $ 471,19K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son MMDAO fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MMDAO arzı 100,00M olup, toplam piyasa değeri $ 471,19K şeklindedir. Canlı MMDAO Fiyatını Görüntüle

Market Maker DAO Fiyat Geçmişi Market Maker DAO canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Market Maker DAO fiyatı 0,004410 USD'dir. Dolaşımdaki Market Maker DAO(MMDAO) arzı 100,00M MMDAO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 471.189$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%35,49 $ -0,002426 $ 0,006857 $ 0,003805

7 Gün %7,74 $ 0,000341 $ 0,019468 $ 0,003436

30 Gün -%77,93 $ -0,003437 $ 0,019468 $ 0,003436 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Market Maker DAO fiyat hareketi -0,002426$ oldu ve -%35,49 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Market Maker DAO en yüksek 0,019468$ ve en düşük 0,003436$ fiyatından işlem gördü ve %7,74 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MMDAO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Market Maker DAO, -%77,93 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,003437$ oldu. Bu durum, MMDAO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Market Maker DAO Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MMDAO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Market Maker DAO için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MMDAO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Market Maker DAO fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MMDAO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MMDAO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Market Maker DAO için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MMDAO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MMDAO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MMDAO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MMDAO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MMDAO fiyat tahmini nedir? Market Maker DAO (MMDAO) fiyat tahmin aracına göre, MMDAO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MMDAO 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Market Maker DAO (MMDAO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MMDAO, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MMDAO için tahmini fiyat hedefi nedir? Market Maker DAO (MMDAO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MMDAO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MMDAO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Market Maker DAO (MMDAO), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MMDAO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Market Maker DAO (MMDAO), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MMDAO 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Market Maker DAO (MMDAO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MMDAO, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MMDAO fiyat tahmini nedir? Market Maker DAO (MMDAO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MMDAO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.