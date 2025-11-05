BorsaDEX+
Bugünkü canlı Market Maker DAO fiyatı 0,00417788 USD. MMDAO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MMDAO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

MMDAO Hakkında Daha Fazla Bilgi

MMDAO Fiyat Bilgileri

MMDAO Nedir

MMDAO Whitepaper

MMDAO Resmi Websitesi

MMDAO Token Ekonomisi

MMDAO Fiyat Tahmini

Market Maker DAO Logosu

Market Maker DAO Fiyatı (MMDAO)

1 MMDAO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00417083
+%5,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:10:07 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00379762
24 sa Düşük
$ 0,00488722
24 sa Yüksek

$ 0,00379762
$ 0,00488722
$ 0,04386478
$ 0,00273379
+%1,88

+%5,65

+%21,31

+%21,31

Market Maker DAO (MMDAO) canlı fiyatı $0,00417788. MMDAO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00379762 ve en yüksek $ 0,00488722 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MMDAO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04386478, en düşük fiyatı ise $ 0,00273379 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MMDAO son bir saatte +%1,88 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,65 ve son 7 günde +%21,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Market Maker DAO (MMDAO) Piyasa Bilgileri

$ 418,04K
--
$ 418,04K
100,00M
100.000.000,0
Şu anki Market Maker DAO piyasa değeri $ 418,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MMDAO arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 418,04K.

Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Market Maker DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,00022329.
Son 30 gün içerisinde, Market Maker DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0034077204.
Son 60 gün içerisinde, Market Maker DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Market Maker DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00022329+%5,65
30 Gün$ -0,0034077204-%81,56
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Market Maker DAO (MMDAO) Nedir?

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Market Maker DAO (MMDAO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Market Maker DAO Fiyat Tahmini (USD)

Market Maker DAO (MMDAO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Market Maker DAO (MMDAO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Market Maker DAO için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Market Maker DAO fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MMDAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

Market Maker DAO (MMDAO) Token Ekonomisi

Market Maker DAO (MMDAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MMDAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Market Maker DAO (MMDAO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Market Maker DAO (MMDAO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MMDAO fiyatı, 0,00417788 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MMDAO / USD güncel fiyatı nedir?
MMDAO / USD güncel fiyatı $ 0,00417788. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Market Maker DAO varlığının piyasa değeri nedir?
MMDAO piyasa değeri $ 418,04K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MMDAO arzı nedir?
Dolaşımdaki MMDAO arzı, 100,00M USD.
MMDAO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MMDAO, ATH fiyatı olan 0,04386478 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MMDAO fiyatı (ATL) nedir?
MMDAO, ATL fiyatı olan 0,00273379 USD değerine düştü.
MMDAO işlem hacmi nedir?
MMDAO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MMDAO bu yıl daha da yükselir mi?
MMDAO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MMDAO fiyat tahminine göz atın.
Market Maker DAO (MMDAO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

