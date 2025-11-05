Market Maker DAO (MMDAO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00379762 $ 0,00379762 $ 0,00379762 24 sa Düşük $ 0,00488722 $ 0,00488722 $ 0,00488722 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00379762$ 0,00379762 $ 0,00379762 24 sa Yüksek $ 0,00488722$ 0,00488722 $ 0,00488722 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04386478$ 0,04386478 $ 0,04386478 En Düşük Fiyat $ 0,00273379$ 0,00273379 $ 0,00273379 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,88 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,65 Fiyat Değişimi (7 G) +%21,31 Fiyat Değişimi (7 G) +%21,31

Market Maker DAO (MMDAO) canlı fiyatı $0,00417788. MMDAO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00379762 ve en yüksek $ 0,00488722 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MMDAO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04386478, en düşük fiyatı ise $ 0,00273379 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MMDAO son bir saatte +%1,88 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,65 ve son 7 günde +%21,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Market Maker DAO (MMDAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 418,04K$ 418,04K $ 418,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 418,04K$ 418,04K $ 418,04K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Market Maker DAO piyasa değeri $ 418,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MMDAO arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 418,04K.