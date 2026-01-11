Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Staked Aave fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, STKAAVE varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Staked Aave fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Staked Aave Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Staked Aave %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 165,93 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Staked Aave %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 174,2265 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, STKAAVE varlığının 2028 yılında $ 182,9378 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, STKAAVE varlığının 2029 yılında $ 192,0847 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, STKAAVE varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 201,6889 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Staked Aave fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 328,5300 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Staked Aave fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 535,1408 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 165,93 %0,00

2027 $ 174,2265 %5,00

2028 $ 182,9378 %10,25

2029 $ 192,0847 %15,76

2030 $ 201,6889 %21,55

2031 $ 211,7733 %27,63

2032 $ 222,3620 %34,01

2033 $ 233,4801 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 245,1541 %47,75

2035 $ 257,4118 %55,13

2036 $ 270,2824 %62,89

2037 $ 283,7966 %71,03

2038 $ 297,9864 %79,59

2039 $ 312,8857 %88,56

2040 $ 328,5300 %97,99

2050 $ 535,1408 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Staked Aave Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 165,93 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 165,9527 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 166,0891 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 166,6119 %0,41 Bugün için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde STKAAVE için öngörülen fiyat 165,93$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak STKAAVE için yapılan fiyat tahmini 165,9527$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, STKAAVE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 166,0891$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında STKAAVE için öngörülen fiyat 166,6119$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Staked Aave Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 407,80M$ 407,80M $ 407,80M Dolaşım Arzı 2,46M 2,46M 2,46M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son STKAAVE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki STKAAVE arzı 2,46M olup, toplam piyasa değeri $ 407,80M şeklindedir. Canlı STKAAVE Fiyatını Görüntüle

Staked Aave Fiyat Geçmişi Staked Aave canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Staked Aave fiyatı 165,93 USD'dir. Dolaşımdaki Staked Aave(STKAAVE) arzı 2,46M STKAAVE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 407.800.584$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,73 $ 1,21 $ 165,94 $ 162,66

7 Gün %0,97 $ 1,6057 $ 190,8063 $ 160,9349

30 Gün -%17,50 $ -29,0454 $ 190,8063 $ 160,9349 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Staked Aave fiyat hareketi 1,21$ oldu ve %0,73 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Staked Aave en yüksek 190,8063$ ve en düşük 160,9349$ fiyatından işlem gördü ve %0,97 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, STKAAVE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Staked Aave, -%17,50 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -29,0454$ oldu. Bu durum, STKAAVE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Staked Aave (STKAAVE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Staked Aave Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak STKAAVE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Staked Aave için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen STKAAVE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Staked Aave fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, STKAAVE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): STKAAVE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Staked Aave için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

STKAAVE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

STKAAVE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): STKAAVE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, STKAAVE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için STKAAVE fiyat tahmini nedir? Staked Aave (STKAAVE) fiyat tahmin aracına göre, STKAAVE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 STKAAVE 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Staked Aave (STKAAVE) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, STKAAVE varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında STKAAVE için tahmini fiyat hedefi nedir? Staked Aave (STKAAVE) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar STKAAVE başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında STKAAVE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Staked Aave (STKAAVE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında STKAAVE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Staked Aave (STKAAVE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 STKAAVE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Staked Aave (STKAAVE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, STKAAVE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için STKAAVE fiyat tahmini nedir? Staked Aave (STKAAVE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 STKAAVE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.