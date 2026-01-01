Bugünkü Staked Aave Fiyatı

Bugünkü Staked Aave (STKAAVE) fiyatı $ 165,28 olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut STKAAVE / USD dönüşüm oranı STKAAVE başına $ 165,28 şeklindedir.

Staked Aave, şu anda piyasa değeri açısından $ 404.835.872 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,46M STKAAVE şeklindedir. Son 24 saat içinde STKAAVE, $ 161,02 (en düşük) ile $ 170,33 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 205,25 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 140,45 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STKAAVE, son bir saatte +%0,59 ve son 7 günde -%3,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Staked Aave (STKAAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 404,84M$ 404,84M $ 404,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 404,84M$ 404,84M $ 404,84M Dolaşım Arzı 2,46M 2,46M 2,46M Toplam Arz 2.459.062,198180183 2.459.062,198180183 2.459.062,198180183

Şu anki Staked Aave piyasa değeri $ 404,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STKAAVE arzı 2,46M olup, toplam arzı 2459062.198180183. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 404,84M.