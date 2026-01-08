Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Wrapped Plume fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, WPLUME varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Wrapped Plume fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Wrapped Plume Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Wrapped Plume %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,018139 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Wrapped Plume %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,019046 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WPLUME varlığının 2028 yılında $ 0,019998 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WPLUME varlığının 2029 yılında $ 0,020998 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, WPLUME varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,022048 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Wrapped Plume fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,035914 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Wrapped Plume fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,058500 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,018139 %0,00

2027 $ 0,019046 %5,00

2028 $ 0,019998 %10,25

2029 $ 0,020998 %15,76

2030 $ 0,022048 %21,55

2031 $ 0,023150 %27,63

2032 $ 0,024308 %34,01

2033 $ 0,025523 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,026799 %47,75

2035 $ 0,028139 %55,13

2036 $ 0,029546 %62,89

2037 $ 0,031024 %71,03

2038 $ 0,032575 %79,59

2039 $ 0,034204 %88,56

2040 $ 0,035914 %97,99

2050 $ 0,058500 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Wrapped Plume Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 0,018139 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 0,018141 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 0,018156 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 0,018213 %0,41 Bugün için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde WPLUME için öngörülen fiyat 0,018139$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WPLUME için yapılan fiyat tahmini 0,018141$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WPLUME için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,018156$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WPLUME için öngörülen fiyat 0,018213$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Wrapped Plume Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 2,62M$ 2,62M $ 2,62M Dolaşım Arzı 144,69M 144,69M 144,69M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WPLUME fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WPLUME arzı 144,69M olup, toplam piyasa değeri $ 2,62M şeklindedir. Canlı WPLUME Fiyatını Görüntüle

Wrapped Plume Fiyat Geçmişi Wrapped Plume canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Wrapped Plume fiyatı 0,018139 USD'dir. Dolaşımdaki Wrapped Plume(WPLUME) arzı 144,69M WPLUME olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 2.624.140$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%6,54 $ -0,001271 $ 0,019461 $ 0,017985

7 Gün %9,59 $ 0,001740 $ 0,021419 $ 0,016514

30 Gün -%13,64 $ -0,002474 $ 0,021419 $ 0,016514 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Wrapped Plume fiyat hareketi -0,001271$ oldu ve -%6,54 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Wrapped Plume en yüksek 0,021419$ ve en düşük 0,016514$ fiyatından işlem gördü ve %9,59 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WPLUME için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Wrapped Plume, -%13,64 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,002474$ oldu. Bu durum, WPLUME için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Wrapped Plume (WPLUME) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Wrapped Plume Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WPLUME için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Wrapped Plume için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WPLUME fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Wrapped Plume fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WPLUME varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WPLUME için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Wrapped Plume için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WPLUME Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WPLUME Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WPLUME, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WPLUME, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WPLUME fiyat tahmini nedir? Wrapped Plume (WPLUME) fiyat tahmin aracına göre, WPLUME fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WPLUME 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Wrapped Plume (WPLUME) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, WPLUME varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında WPLUME için tahmini fiyat hedefi nedir? Wrapped Plume (WPLUME) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar WPLUME başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında WPLUME için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Wrapped Plume (WPLUME) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında WPLUME için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Wrapped Plume (WPLUME) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 WPLUME 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Plume (WPLUME) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WPLUME, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WPLUME fiyat tahmini nedir? Wrapped Plume (WPLUME) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WPLUME fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.