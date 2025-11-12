Bugünkü Wrapped Plume Fiyatı

Bugünkü Wrapped Plume (WPLUME) fiyatı $ 0,04709834 olup, son 24 saatte % 12,26 değişim gösterdi. Mevcut WPLUME / USD dönüşüm oranı WPLUME başına $ 0,04709834 şeklindedir.

Wrapped Plume, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.762.726 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 165,29M WPLUME şeklindedir. Son 24 saat içinde WPLUME, $ 0,04646904 (en düşük) ile $ 0,053798 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,06047 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04639754 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WPLUME, son bir saatte +%0,22 ve son 7 günde -%7,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Plume (WPLUME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,76M$ 7,76M $ 7,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,76M$ 7,76M $ 7,76M Dolaşım Arzı 165,29M 165,29M 165,29M Toplam Arz 165.268.338,9595216 165.268.338,9595216 165.268.338,9595216

Şu anki Wrapped Plume piyasa değeri $ 7,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WPLUME arzı 165,29M olup, toplam arzı 165268338.9595216. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,76M.