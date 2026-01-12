Bugünkü 雪球 Fiyatı

Bugünkü 雪球 (雪球) fiyatı $ 0,013653 olup, son 24 saatte % 6,87 değişim gösterdi. Mevcut 雪球 / USD dönüşüm oranı 雪球 başına $ 0,013653 şeklindedir.

雪球, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 雪球 şeklindedir. Son 24 saat içinde 雪球, $ 0,012196 (en düşük) ile $ 0,016004 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 雪球, son bir saatte +%4,39 ve son 7 günde +%72,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,58K seviyesine ulaştı.

雪球 (雪球) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,58K$ 55,58K $ 55,58K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki 雪球 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,58K. Dolaşımdaki 雪球 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.