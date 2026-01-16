Bugünkü 黑马 Fiyatı

Bugünkü 黑马 (黑马) fiyatı $ 0,004452 olup, son 24 saatte % 6,40 değişim gösterdi. Mevcut 黑马 / USD dönüşüm oranı 黑马 başına $ 0,004452 şeklindedir.

黑马, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 黑马 şeklindedir. Son 24 saat içinde 黑马, $ 0,003809 (en düşük) ile $ 0,005771 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 黑马, son bir saatte -%2,95 ve son 7 günde -%10,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 61,36K seviyesine ulaştı.

黑马 (黑马) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 61,36K$ 61,36K $ 61,36K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki 黑马 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 61,36K. Dolaşımdaki 黑马 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.