Bugünkü 01 Fiyatı

Bugünkü 01 (01) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 23,74 değişim gösterdi. Mevcut 01 / USD dönüşüm oranı 01 başına -- şeklindedir.

01, şu anda piyasa değeri açısından $ 165.789 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 450,00M 01 şeklindedir. Son 24 saat içinde 01, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 01, son bir saatte -%2,89 ve son 7 günde +%43,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

01 (01) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 165,79K$ 165,79K $ 165,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 368,42K$ 368,42K $ 368,42K Dolaşım Arzı 450,00M 450,00M 450,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki 01 piyasa değeri $ 165,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 01 arzı 450,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 368,42K.