0xy Fiyatı (0XY)
+%0,72
-%0,49
+%2.691.383,39
+%2.691.383,39
0xy (0XY) canlı fiyatı $0,054475. 0XY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,053781 ve en yüksek $ 0,055169 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 0XY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,108905, en düşük fiyatı ise $ 0,00000131 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, 0XY son bir saatte +%0,72 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,49 ve son 7 günde +%2.691.383,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki 0xy piyasa değeri $ 54,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 0XY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,48M.
Gün içerisinde, 0xy / USD fiyat değişimi, $ -0,000273673235138.
Son 30 gün içerisinde, 0xy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 0xy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 0xy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000273673235138
|-%0,49
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
|09-21 12:39:00
|Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
|09-21 11:06:00
|Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
|09-20 15:35:00
|Sektör Haberleri
美國現貨比特幣 ETF 昨日淨流入 2.226 億美元
|09-19 14:44:00
|Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
|09-19 12:40:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
