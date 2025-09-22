Bugünkü canlı 0xy fiyatı 0,054475 USD. 0XY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. 0XY fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı 0xy fiyatı 0,054475 USD. 0XY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. 0XY fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

0xy Logosu

0xy Fiyatı (0XY)

1 0XY / USD Canlı Fiyatı:

$0,05423
-%0,801D
0xy (0XY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:01:20 (UTC+8)

0xy (0XY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,053781
24 sa Düşük
$ 0,055169
24 sa Yüksek

$ 0,053781
$ 0,055169
$ 0,108905
$ 0,00000131
+%0,72

-%0,49

+%2.691.383,39

+%2.691.383,39

0xy (0XY) canlı fiyatı $0,054475. 0XY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,053781 ve en yüksek $ 0,055169 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 0XY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,108905, en düşük fiyatı ise $ 0,00000131 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 0XY son bir saatte +%0,72 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,49 ve son 7 günde +%2.691.383,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

0xy (0XY) Piyasa Bilgileri

$ 54,48M
--
$ 54,48M
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki 0xy piyasa değeri $ 54,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 0XY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,48M.

0xy (0XY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, 0xy / USD fiyat değişimi, $ -0,000273673235138.
Son 30 gün içerisinde, 0xy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 0xy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 0xy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000273673235138-%0,49
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

0xy (0XY) Nedir?

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

0xy (0XY) Kaynağı

Resmi Websitesi

0xy Fiyat Tahmini (USD)

0xy (0XY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? 0xy (0XY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak 0xy için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

0xy fiyat tahminini hemen kontrol edin!

0XY Varlığından Yerel Para Birimlerine

0xy (0XY) Token Ekonomisi

0xy (0XY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 0XY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: 0xy (0XY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü 0xy (0XY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı 0XY fiyatı, 0,054475 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
0XY / USD güncel fiyatı nedir?
0XY / USD güncel fiyatı $ 0,054475. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
0xy varlığının piyasa değeri nedir?
0XY piyasa değeri $ 54,48M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki 0XY arzı nedir?
Dolaşımdaki 0XY arzı, 1,00B USD.
0XY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
0XY, ATH fiyatı olan 0,108905 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük 0XY fiyatı (ATL) nedir?
0XY, ATL fiyatı olan 0,00000131 USD değerine düştü.
0XY işlem hacmi nedir?
0XY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
0XY bu yıl daha da yükselir mi?
0XY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için 0XY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:01:20 (UTC+8)

0xy (0XY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
09-20 15:35:00Sektör Haberleri
美國現貨比特幣 ETF 昨日淨流入 2.226 億美元
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

