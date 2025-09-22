0xy (0XY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,053781 $ 0,053781 $ 0,053781 24 sa Düşük $ 0,055169 $ 0,055169 $ 0,055169 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,053781$ 0,053781 $ 0,053781 24 sa Yüksek $ 0,055169$ 0,055169 $ 0,055169 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,108905$ 0,108905 $ 0,108905 En Düşük Fiyat $ 0,00000131$ 0,00000131 $ 0,00000131 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,72 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,49 Fiyat Değişimi (7 G) +%2.691.383,39 Fiyat Değişimi (7 G) +%2.691.383,39

0xy (0XY) canlı fiyatı $0,054475. 0XY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,053781 ve en yüksek $ 0,055169 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 0XY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,108905, en düşük fiyatı ise $ 0,00000131 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 0XY son bir saatte +%0,72 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,49 ve son 7 günde +%2.691.383,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

0xy (0XY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 54,48M$ 54,48M $ 54,48M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,48M$ 54,48M $ 54,48M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki 0xy piyasa değeri $ 54,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 0XY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,48M.