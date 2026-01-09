Bugünkü 11am Fiyatı

Bugünkü 11am (11AM) fiyatı $ 0,0007952 olup, son 24 saatte % 2,31 değişim gösterdi. Mevcut 11AM / USD dönüşüm oranı 11AM başına $ 0,0007952 şeklindedir.

11am, şu anda piyasa değeri açısından $ 426.798 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 537,75M 11AM şeklindedir. Son 24 saat içinde 11AM, $ 0,00077982 (en düşük) ile $ 0,00085541 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00302463 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00071325 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 11AM, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde +%3,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

11am (11AM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 426,80K$ 426,80K $ 426,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 793,67K$ 793,67K $ 793,67K Dolaşım Arzı 537,75M 537,75M 537,75M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki 11am piyasa değeri $ 426,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 11AM arzı 537,75M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 793,67K.