1DEV (1DEV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007646 $ 0,00007646 $ 0,00007646 24 sa Düşük $ 0,00011495 $ 0,00011495 $ 0,00011495 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007646$ 0,00007646 $ 0,00007646 24 sa Yüksek $ 0,00011495$ 0,00011495 $ 0,00011495 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00011495$ 0,00011495 $ 0,00011495 En Düşük Fiyat $ 0,00007646$ 0,00007646 $ 0,00007646 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,95 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

1DEV (1DEV) canlı fiyatı $0,00008608. 1DEV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007646 ve en yüksek $ 0,00011495 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 1DEV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00011495, en düşük fiyatı ise $ 0,00007646 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 1DEV son bir saatte -%6,69 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,95 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

1DEV (1DEV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 86,51K$ 86,51K $ 86,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,51K$ 86,51K $ 86,51K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki 1DEV piyasa değeri $ 86,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1DEV arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 86,51K.