24K Gold PEPE Fiyatı (GOLDPEPE)
+%0,44
+%0,95
--
--
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) canlı fiyatı $0,0001387. GOLDPEPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012852 ve en yüksek $ 0,0001387 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLDPEPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0001409, en düşük fiyatı ise $ 0,00012852 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GOLDPEPE son bir saatte +%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,95 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki 24K Gold PEPE piyasa değeri $ 138,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLDPEPE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 138,70K.
Gün içerisinde, 24K Gold PEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 24K Gold PEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 24K Gold PEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 24K Gold PEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,95
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana. Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.
