24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00012852 $ 0,00012852 $ 0,00012852 24 sa Düşük $ 0,0001387 $ 0,0001387 $ 0,0001387 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00012852$ 0,00012852 $ 0,00012852 24 sa Yüksek $ 0,0001387$ 0,0001387 $ 0,0001387 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0001409$ 0,0001409 $ 0,0001409 En Düşük Fiyat $ 0,00012852$ 0,00012852 $ 0,00012852 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,95 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) canlı fiyatı $0,0001387. GOLDPEPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012852 ve en yüksek $ 0,0001387 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLDPEPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0001409, en düşük fiyatı ise $ 0,00012852 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLDPEPE son bir saatte +%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,95 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 138,70K$ 138,70K $ 138,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 138,70K$ 138,70K $ 138,70K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.999,999999 999.999.999,999999 999.999.999,999999

Şu anki 24K Gold PEPE piyasa değeri $ 138,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLDPEPE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 138,70K.