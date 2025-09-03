401JK Hakkında Daha Fazla Bilgi

401jK Logosu

401jK Fiyatı (401JK)

Listelenmedi

1 401JK / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%20,901D
mexc
USD
401jK (401JK) Canlı Fiyat Grafiği
401jK (401JK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%13,24

+%20,96

--

--

401jK (401JK) canlı fiyatı --. 401JK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 401JK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 401JK son bir saatte +%13,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,96 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

401jK (401JK) Piyasa Bilgileri

$ 90,92K
$ 90,92K$ 90,92K

--
----

$ 90,92K
$ 90,92K$ 90,92K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki 401jK piyasa değeri $ 90,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 401JK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 90,92K.

401jK (401JK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, 401jK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 401jK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 401jK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 401jK / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%20,96
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

401jK (401JK) Nedir?

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain. Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

401jK (401JK) Kaynağı

Resmi Websitesi

401jK Fiyat Tahmini (USD)

401jK (401JK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? 401jK (401JK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak 401jK için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

401jK fiyat tahminini hemen kontrol edin!

401JK Varlığından Yerel Para Birimlerine

401jK (401JK) Token Ekonomisi

401jK (401JK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 401JK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: 401jK (401JK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü 401jK (401JK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı 401JK fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
401JK / USD güncel fiyatı nedir?
401JK / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
401jK varlığının piyasa değeri nedir?
401JK piyasa değeri $ 90,92K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki 401JK arzı nedir?
Dolaşımdaki 401JK arzı, 1,00B USD.
401JK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
401JK, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük 401JK fiyatı (ATL) nedir?
401JK, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
401JK işlem hacmi nedir?
401JK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
401JK bu yıl daha da yükselir mi?
401JK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için 401JK fiyat tahminine göz atın.
401jK (401JK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

