Bugünkü 8 Ball Fiyatı

Bugünkü 8 Ball (SN125) fiyatı $ 1,6 olup, son 24 saatte % 3,42 değişim gösterdi. Mevcut SN125 / USD dönüşüm oranı SN125 başına $ 1,6 şeklindedir.

8 Ball, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.992.012 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,87M SN125 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN125, $ 1,53 (en düşük) ile $ 1,7 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,62 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,24 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN125, son bir saatte -%0,76 ve son 7 günde +%21,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

8 Ball (SN125) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,99M$ 2,99M $ 2,99M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,99M$ 2,99M $ 2,99M Dolaşım Arzı 1,87M 1,87M 1,87M Toplam Arz 1.869.308,218381493 1.869.308,218381493 1.869.308,218381493

