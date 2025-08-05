AUTONOMI Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Autonomi Fiyatı(AUTONOMI)

Autonomi (AUTONOMI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04626
$0,04626$0,04626
-%5,571D
USD

AUTONOMI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Autonomi (AUTONOMI), şu anda 0,04626 USD fiyatından işlem görmektedir ve 6,32M USD piyasa değerine sahiptir. AUTONOMI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Autonomi Ana Piyasa Performansı:

$ 71,21K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%5,57
Autonomi 24 saatlik fiyat değişimi
136,64M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AUTONOMI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AUTONOMI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

AUTONOMI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Autonomi fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0027287-%5,57
30 Gün$ +0,00056+%1,22
60 Gün$ -0,03174-%40,70
90 Gün$ -0,06614-%58,85
Bugünkü Autonomi Fiyatı Değişimi

Bugün, AUTONOMI, $ -0,0027287 (-%5,57) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Autonomi 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00056 (+%1,22) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Autonomi 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AUTONOMI değişimi $ -0,03174 (-%40,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Autonomi 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,06614 (-%58,85) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AUTONOMI Fiyat Bilgisi

En güncel Autonomi fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,04571
$ 0,04571$ 0,04571

$ 0,05045
$ 0,05045$ 0,05045

$ 0,452
$ 0,452$ 0,452

-%2,88

-%5,57

-%6,55

AUTONOMI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,32M
$ 6,32M$ 6,32M

$ 71,21K
$ 71,21K$ 71,21K

136,64M
136,64M 136,64M

Autonomi (AUTONOMI) Nedir?

ANT, sahiplerine Autonomi Ağının hizmetlerine erişim sağlayan bir yardımcı program tokenidir. Autonomi, günlük cihazlarda çalışan, kendi kendine şifreleme, kuantum düzeyinde güvenlik ve ağ ömrü boyunca depolama sunan merkeziyetsiz, otonom bir ağdır. Autonomi, masalardaki eski tüketici bilgisayarlarından Raspberry Pis gibi küçük cihazlara ve bir veri merkezindeki artık raflara kadar bağlı cihazların yedek kapasitesini birleştirerek, herkes tarafından kullanılabilecek küresel olarak erişilebilir yeni bir altyapı biçimi oluşturur. Autonomi, kullanıcıların aracıların veya denetçilerin müdahalesi olmadan güvenli bir şekilde veri depolamasına, iletişim kurmasına, bilgiye erişmesine, iş kurmasına, hizmetleri çalıştırmasına ve yeni gelecekler yaratmasına olanak tanır.

Autonomi, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Autonomi yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AUTONOMI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Autonomi hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Autonomi satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Autonomi Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Autonomi, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AUTONOMI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Autonomi fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Autonomi Fiyat Geçmişi

AUTONOMI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AUTONOMI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Autonomi fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Autonomi (AUTONOMI) Token Ekonomisi

Autonomi (AUTONOMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AUTONOMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Autonomi (AUTONOMI) Satın Alma

Nasıl Autonomi satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Autonomi Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AUTONOMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUTONOMI / VND
1.217,3319
1 AUTONOMI / AUD
A$0,0712404
1 AUTONOMI / GBP
0,034695
1 AUTONOMI / EUR
0,0397836
1 AUTONOMI / USD
$0,04626
1 AUTONOMI / MYR
RM0,1956798
1 AUTONOMI / TRY
1,8813942
1 AUTONOMI / JPY
¥6,80022
1 AUTONOMI / ARS
ARS$61,9273368
1 AUTONOMI / RUB
3,712365
1 AUTONOMI / INR
4,0560768
1 AUTONOMI / IDR
Rp758,3605344
1 AUTONOMI / KRW
64,3393332
1 AUTONOMI / PHP
2,65995
1 AUTONOMI / EGP
￡E.2,2417596
1 AUTONOMI / BRL
R$0,25443
1 AUTONOMI / CAD
C$0,0633762
1 AUTONOMI / BDT
5,641407
1 AUTONOMI / NGN
70,733853
1 AUTONOMI / UAH
1,929042
1 AUTONOMI / VES
Bs5,82876
1 AUTONOMI / CLP
$44,68716
1 AUTONOMI / PKR
Rs13,1045328
1 AUTONOMI / KZT
24,8841792
1 AUTONOMI / THB
฿1,4974362
1 AUTONOMI / TWD
NT$1,3864122
1 AUTONOMI / AED
د.إ0,1697742
1 AUTONOMI / CHF
Fr0,037008
1 AUTONOMI / HKD
HK$0,3626784
1 AUTONOMI / MAD
.د.م0,420966
1 AUTONOMI / MXN
$0,8655246
1 AUTONOMI / PLN
0,171162
1 AUTONOMI / RON
лв0,2026188
1 AUTONOMI / SEK
kr0,4468716
1 AUTONOMI / BGN
лв0,0777168
1 AUTONOMI / HUF
Ft15,9129774
1 AUTONOMI / CZK
0,9820998
1 AUTONOMI / KWD
د.ك0,0141093
1 AUTONOMI / ILS
0,159597

Autonomi Kaynağı

Autonomi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Autonomi Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

AUTONOMI
AUTONOMI
USD
USD

1 AUTONOMI = 0,04626 USD

Al-Sat

AUTONOMIUSDT
$0,04626
$0,04626$0,04626
-%7,50

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