AVA / Gold (1 troy ounce) Dönüşüm Tablosu
- 1 AVA0.00 XAU
- 2 AVA0.00 XAU
- 3 AVA0.00 XAU
- 4 AVA0.00 XAU
- 5 AVA0.00 XAU
- 6 AVA0.00 XAU
- 7 AVA0.00 XAU
- 8 AVA0.00 XAU
- 9 AVA0.00 XAU
- 10 AVA0.00 XAU
- 50 AVA0.00 XAU
- 100 AVA0.01 XAU
- 1,000 AVA0.10 XAU
- 5,000 AVA0.49 XAU
- 10,000 AVA0.98 XAU
Yukarıdaki tablo, 1 AVA ile 10.000 AVA arasındaki bir aralıkta, AVA ile Gold (1 troy ounce) (AVA ile XAU) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son XAU piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen AVA tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel AVA / XAU arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
XAU / AVA Dönüşüm Tablosu
- 1 XAU10,186 AVA
- 2 XAU20,373 AVA
- 3 XAU30,560 AVA
- 4 XAU40,747 AVA
- 5 XAU50,933 AVA
- 6 XAU61,120 AVA
- 7 XAU71,307 AVA
- 8 XAU81,494 AVA
- 9 XAU91,681 AVA
- 10 XAU101,867 AVA
- 50 XAU509,339 AVA
- 100 XAU1,018,679 AVA
- 1,000 XAU10,186,791 AVA
- 5,000 XAU50,933,958 AVA
- 10,000 XAU101,867,917 AVA
Yukarıdaki tablo, 1 XAU ile 10.000 XAU arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Gold (1 troy ounce) ile AVA (XAU ile AVA) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan XAU tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar AVA alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
AVA (AVA), şu anda XAU 0.00 XAU seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -18.15% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi XAU154.98 olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri XAU6.84K XAU şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel AVA Fiyatı sayfamıza göz atın.
17.41K XAU
Dolaşım Arzı
154.98
24 Saatlik İşlem Hacmi
6.84K XAU
Piyasa Değeri
-18.15%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
XAU 0.51
24 sa Yüksek
XAU 0.0931
24 sa Düşük
Yukarıdaki AVA / XAU trend grafiği, AVA kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve XAU biriminden AVA değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut AVA fiyatını kontrol edin.
AVA / XAU Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 AVA = 0.00 XAU | 1 XAU = 10,186 AVA
Bugün, 1 AVA / XAU dönüşüm oranı 0.00 XAU kurundadır.
5 AVA satın almak için 0.00 XAU gereklidir ve 10 AVA değeri 0.00 XAU olarak hesaplanır.
1 XAU, 10,186 AVA varlığına dönüştürülebilir.
50 XAU, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 509,339 AVA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 AVA / XAU karşısındaki dönüşüm oranı -26.83% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -18.15% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.0001269392243102759 XAU, en düşük seviye ise 0.000023172630947620953 XAU olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 AVA değeri 0.00014018072770891643 XAU idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -30.05% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde AVA, -0.00004390603758496601 XAU oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -30.98% oranında bir değişime yol açtı.
AVA (AVA) Hakkında Her Şey
Artık AVA (AVA) fiyatını hesapladığınıza göre, AVA hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. AVA geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), AVA nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
AVA / XAU Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, AVA (AVA), 0.000023172630947620953 XAU ile 0.0001269392243102759 XAU arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.000023172630947620953 XAU ile 0.00013818952419032387 XAU arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı AVA / XAU fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|En Düşük
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|Ortalama
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|Volatilite
|+83.61%
|+86.02%
|+96.32%
|+104.57%
|Değişim
|-21.35%
|-27.01%
|-30.21%
|-31.07%
2026 ve 2030 Yılları için XAU Biriminden AVA Fiyat Tahmini
AVA fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel AVA / XAU tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için AVA Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, AVA mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık XAU0.00 XAU seviyesine ulaşabilir.
2030 için AVA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, AVA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık XAU0.00 XAU fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını AVA Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut AVA İşlem Çiftleri
AVA Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze AVA eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl AVA satın alınır
AVA ve XAU için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
AVA (AVA) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
AVA Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.3944
- 7 Günlük Değişim: -26.83%
- 30 Günlük Trend: -30.05%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
AVA dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, XAU para birimine dönüştürseniz bile, AVA kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[AVA Fiyatı] [AVA / USD]
Gold (1 troy ounce) (XAU) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (XAU/USD): 4,016.064257028113
- 7 Günlük Değişim: +9.45%
- 30 Günlük Trend: +9.45%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir XAU para birimi, aynı tutarda AVA almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir XAU para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan XAU ile güvenli bir şekilde AVA satın alın.
AVA ile XAU Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
AVA (AVA) ile Gold (1 troy ounce) (XAU) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. AVA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve AVA varlığının XAU karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve XAU arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. XAU Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler XAU varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle XAU zayıfladığında, yatırımcılar AVA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
AVA gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda AVA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da XAU para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen AVA Kriptosunu XAU Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı AVA / XAU dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl AVA / XAU Dönüşümü Yapılır?
AVA Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak AVA kriptosundan XAU para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı AVA / XAU Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel AVA / XAU kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. AVA ve XAU hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
AVA varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl AVA satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
AVA / XAU dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
AVA ile XAU arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, AVA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak XAU birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
AVA ile XAU arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
AVA ile XAU arasındaki kur, AVA ve Gold (1 troy ounce) varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen AVA / XAU kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
AVA ile XAU arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
AVA ile XAU arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda AVA kriptosunu XAU para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
AVA kriptosundan XAU para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
AVA kriptosunun XAU para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle AVA varlığının XAU karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, AVA ile XAU arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, XAU para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve AVA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
AVA ile XAU arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
AVA halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da AVA ile XAU arasındaki kuru doğrudan etkiler.
AVA ile XAU kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
AVA ile XAU arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki AVA ile XAU arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya AVA fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
AVA ile XAU arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak XAU piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
AVA / XAU için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
AVA ve Gold (1 troy ounce) arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
AVA ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
AVA kriptosunu XAU para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, XAU para birimini eşit değerdeki AVA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
AVA / XAU dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, AVA fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, AVA / XAU, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında AVA ile XAU arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak XAU para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, AVA / XAU arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de AVA Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve AVA satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen AVA satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.