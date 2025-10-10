Avalon / Guatemalan Quetzal Dönüşüm Tablosu
- 1 AVL0.97 GTQ
- 2 AVL1.94 GTQ
- 3 AVL2.92 GTQ
- 4 AVL3.89 GTQ
- 5 AVL4.86 GTQ
- 6 AVL5.83 GTQ
- 7 AVL6.80 GTQ
- 8 AVL7.78 GTQ
- 9 AVL8.75 GTQ
- 10 AVL9.72 GTQ
- 50 AVL48.60 GTQ
- 100 AVL97.20 GTQ
- 1,000 AVL972.01 GTQ
- 5,000 AVL4,860.03 GTQ
- 10,000 AVL9,720.05 GTQ
Yukarıdaki tablo, 1 AVL ile 10.000 AVL arasındaki bir aralıkta, Avalon ile Guatemalan Quetzal (AVL ile GTQ) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son GTQ piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen AVL tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel AVL / GTQ arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
GTQ / AVL Dönüşüm Tablosu
- 1 GTQ1.0288 AVL
- 2 GTQ2.0576 AVL
- 3 GTQ3.0864 AVL
- 4 GTQ4.115 AVL
- 5 GTQ5.144 AVL
- 6 GTQ6.172 AVL
- 7 GTQ7.201 AVL
- 8 GTQ8.230 AVL
- 9 GTQ9.259 AVL
- 10 GTQ10.28 AVL
- 50 GTQ51.44 AVL
- 100 GTQ102.8 AVL
- 1,000 GTQ1,028 AVL
- 5,000 GTQ5,144 AVL
- 10,000 GTQ10,288 AVL
Yukarıdaki tablo, 1 GTQ ile 10.000 GTQ arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Guatemalan Quetzal ile Avalon (GTQ ile AVL) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan GTQ tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Avalon alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Avalon (AVL), şu anda Q 0.97 GTQ seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -28.61% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Q894.58K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Q157.03M GTQ şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Avalon Fiyatı sayfamıza göz atın.
1.23B GTQ
Dolaşım Arzı
894.58K
24 Saatlik İşlem Hacmi
157.03M GTQ
Piyasa Değeri
-28.61%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Q 0.2044
24 sa Yüksek
Q 0.0781
24 sa Düşük
Yukarıdaki AVL / GTQ trend grafiği, Avalon kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve GTQ biriminden Avalon değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Avalon fiyatını kontrol edin.
AVL / GTQ Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 AVL = 0.97 GTQ | 1 GTQ = 1.0288 AVL
Bugün, 1 AVL / GTQ dönüşüm oranı 0.97 GTQ kurundadır.
5 AVL satın almak için 4.86 GTQ gereklidir ve 10 AVL değeri 9.72 GTQ olarak hesaplanır.
1 GTQ, 1.0288 AVL varlığına dönüştürülebilir.
50 GTQ, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 51.44 AVL varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 AVL / GTQ karşısındaki dönüşüm oranı -51.58% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -28.61% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1.5582578732069596 GTQ, en düşük seviye ise 0.595400880124577 GTQ olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 AVL değeri 1.1427732641571589 GTQ idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -14.96% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde AVL, 0.05107792441529662 GTQ oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +5.55% oranında bir değişime yol açtı.
Avalon (AVL) Hakkında Her Şey
Artık Avalon (AVL) fiyatını hesapladığınıza göre, Avalon hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. AVL geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Avalon nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
AVL / GTQ Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Avalon (AVL), 0.595400880124577 GTQ ile 1.5582578732069596 GTQ arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.595400880124577 GTQ ile 2.265725244212859 GTQ arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı AVL / GTQ fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Q 1.52
|Q 2.21
|Q 2.21
|Q 5.18
|En Düşük
|Q 0.53
|Q 0.53
|Q 0.53
|Q 0.53
|Ortalama
|Q 1.37
|Q 1.75
|Q 1.44
|Q 1.14
|Volatilite
|+62.06%
|+85.35%
|+146.80%
|+505.71%
|Değişim
|-37.09%
|-50.33%
|-14.88%
|+5.55%
2026 ve 2030 Yılları için GTQ Biriminden Avalon Fiyat Tahmini
Avalon fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel AVL / GTQ tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için AVL Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Avalon mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Q1.02 GTQ seviyesine ulaşabilir.
2030 için AVL Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, AVL aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Q1.24 GTQ fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Avalon Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
AVL ve GTQ için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Avalon (AVL) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Avalon Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.1275
- 7 Günlük Değişim: -51.58%
- 30 Günlük Trend: -14.96%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
AVL dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, GTQ para birimine dönüştürseniz bile, AVL kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[AVL Fiyatı] [AVL / USD]
Guatemalan Quetzal (GTQ) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (GTQ/USD): 0.13093774865896832
- 7 Günlük Değişim: +0.41%
- 30 Günlük Trend: +0.41%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir GTQ para birimi, aynı tutarda AVL almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir GTQ para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan GTQ ile güvenli bir şekilde AVL satın alın.
AVL ile GTQ Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Avalon (AVL) ile Guatemalan Quetzal (GTQ) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. AVL ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve AVL varlığının GTQ karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve GTQ arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. GTQ Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler GTQ varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle GTQ zayıfladığında, yatırımcılar AVL gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Avalon gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda AVL varlığına yönelik talep artabilir ve bu da GTQ para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen AVL Kriptosunu GTQ Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı AVL / GTQ dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl AVL / GTQ Dönüşümü Yapılır?
AVL Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak AVL kriptosundan GTQ para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı AVL / GTQ Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel AVL / GTQ kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. AVL ve GTQ hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
AVL varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl AVL satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
AVL / GTQ dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
AVL ile GTQ arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, AVL varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak GTQ birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
AVL ile GTQ arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
AVL ile GTQ arasındaki kur, Avalon ve Guatemalan Quetzal varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen AVL / GTQ kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
AVL ile GTQ arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
AVL ile GTQ arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda AVL kriptosunu GTQ para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
AVL kriptosundan GTQ para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
AVL kriptosunun GTQ para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle AVL varlığının GTQ karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, AVL ile GTQ arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, GTQ para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve AVL sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
AVL ile GTQ arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Avalon halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da AVL ile GTQ arasındaki kuru doğrudan etkiler.
AVL ile GTQ kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
AVL ile GTQ arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki AVL ile GTQ arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Avalon fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
AVL ile GTQ arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak GTQ piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
AVL / GTQ için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Avalon ve Guatemalan Quetzal arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Avalon ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
AVL kriptosunu GTQ para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, GTQ para birimini eşit değerdeki AVL kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
AVL / GTQ dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, AVL fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, AVL / GTQ, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında AVL ile GTQ arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak GTQ para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, AVL / GTQ arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
