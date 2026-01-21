BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerGOLDBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Zero-Fee Gala
Bugünkü canlı Birb fiyatı -- USD. BIRBOLD piyasa değeri ise -- USD. BIRBOLD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Birb fiyatı -- USD. BIRBOLD piyasa değeri ise -- USD. BIRBOLD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

BIRBOLD Hakkında Daha Fazla Bilgi

BIRBOLD Fiyat Bilgileri

BIRBOLD Nedir

BIRBOLD Token Ekonomisi

BIRBOLD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Birb Logosu

Birb Fiyatı(BIRBOLD)

Listelenmedi

USD
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-21 17:56:17 (UTC+8)

Bugünkü Birb Fiyatı

Bugünkü Birb (BIRBOLD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BIRBOLD / USD dönüşüm oranı BIRBOLD başına -- şeklindedir.

Birb, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BIRBOLD şeklindedir. Son 24 saat içinde BIRBOLD, -- (en düşük) ile -- (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIRBOLD, son bir saatte -- ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Birb (BIRBOLD) Piyasa Bilgileri

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Şu anki Birb piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIRBOLD arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Birb Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
--
----
24 sa Düşük
--
----
24 sa Yüksek

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Birb (BIRBOLD) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Birb fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü Birb Fiyatı Değişimi

Bugün, BIRBOLD, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Birb 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Birb 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BIRBOLD değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Birb 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Birb için Fiyat Tahmini

2030 için Birb (BIRBOLD) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BIRBOLD için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Birb (BIRBOLD) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Birb fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Birb varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Birb Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, BIRBOLD varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Birb Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-21 17:56:17 (UTC+8)

Birb (BIRBOLD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-20 22:09:49Sektör Haberleri
现货黄金短线飙升，突破4,740美元/盎司，创下新高
01-20 13:14:57Sektör Haberleri
特朗普评论欧盟关税，黄金突破历史新高，比特币短暂下跌
01-19 16:31:41Sektör Haberleri
隱私板塊接力上漲,DUSK單日飆升超120%
01-19 08:14:46Sektör Haberleri
欧洲和美国关税威胁再现,加密货币市场周一早晨"闪崩"
01-19 07:38:00Değerli Metaller
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
01-18 14:28:43Sektör Haberleri
加密市场情绪维持"中性"，整体从先前水平回升

Birb Öne Çıkan Haberler

U.S. Establishes Bitcoin as Strategic Reserve Asset

U.S. Establishes Bitcoin as Strategic Reserve Asset

January 21, 2026
Uber (UBER) Stock; Falls as BART App Launch Boosts Last-Mile Transit Options

Uber (UBER) Stock; Falls as BART App Launch Boosts Last-Mile Transit Options

January 21, 2026
What Risks Do Traders Face?

What Risks Do Traders Face?

January 21, 2026
Daha Fazla Görüntüle

Birb Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
DeAgentAI

DeAgentAI

AIA
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

ETHGAS

ETHGAS

GWEI

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

EDOM

EDOM

EDOM

$0,2723
$0,2723$0,2723

+%81,53

memes will continue

memes will continue

MEMES

$0,01019
$0,01019$0,01019

+%239,66

Seeker

Seeker

SKR

$0,011491
$0,011491$0,011491

+%187,27

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Seeker

Seeker

SKR

$0,011491
$0,011491$0,011491

+%187,27

Acurast

Acurast

ACU

$0,07490
$0,07490$0,07490

+%149,66

Verified Emeralds

Verified Emeralds

VEREM

$156,98
$156,98$156,98

+%110,57

Verdax

Verdax

VERDAX

$0,03404
$0,03404$0,03404

+%101,53

Hana

Hana

HANA

$0,022088
$0,022088$0,022088

+%81,18

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BIRBOLD / USD Hesaplayıcı

Miktar

BIRBOLD
BIRBOLD
USD
USD

1 BIRBOLD = -- USD