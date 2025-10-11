Core DAO / Lesotho Loti Dönüşüm Tablosu
CORE / LSL Dönüşüm Tablosu
- 1 CORE4.34 LSL
- 2 CORE8.68 LSL
- 3 CORE13.02 LSL
- 4 CORE17.36 LSL
- 5 CORE21.70 LSL
- 6 CORE26.04 LSL
- 7 CORE30.39 LSL
- 8 CORE34.73 LSL
- 9 CORE39.07 LSL
- 10 CORE43.41 LSL
- 50 CORE217.04 LSL
- 100 CORE434.08 LSL
- 1,000 CORE4,340.76 LSL
- 5,000 CORE21,703.80 LSL
- 10,000 CORE43,407.59 LSL
Yukarıdaki tablo, 1 CORE ile 10.000 CORE arasındaki bir aralıkta, Core DAO ile Lesotho Loti (CORE ile LSL) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son LSL piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen CORE tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel CORE / LSL arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
LSL / CORE Dönüşüm Tablosu
- 1 LSL0.2303 CORE
- 2 LSL0.4607 CORE
- 3 LSL0.6911 CORE
- 4 LSL0.9214 CORE
- 5 LSL1.151 CORE
- 6 LSL1.382 CORE
- 7 LSL1.612 CORE
- 8 LSL1.842 CORE
- 9 LSL2.0733 CORE
- 10 LSL2.303 CORE
- 50 LSL11.51 CORE
- 100 LSL23.037 CORE
- 1,000 LSL230.3 CORE
- 5,000 LSL1,151 CORE
- 10,000 LSL2,303 CORE
Yukarıdaki tablo, 1 LSL ile 10.000 LSL arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Lesotho Loti ile Core DAO (LSL ile CORE) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan LSL tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Core DAO alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Core DAO (CORE), şu anda L 4.34 LSL seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -6.29% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi L35.89M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri L4.40B LSL şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Core DAO Fiyatı sayfamıza göz atın.
17.39B LSL
Dolaşım Arzı
35.89M
24 Saatlik İşlem Hacmi
4.40B LSL
Piyasa Değeri
-6.29%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
L 0.2757
24 sa Yüksek
L 0.194
24 sa Düşük
Yukarıdaki CORE / LSL trend grafiği, Core DAO kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve LSL biriminden Core DAO değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Core DAO fiyatını kontrol edin.
CORE / LSL Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 CORE = 4.34 LSL | 1 LSL = 0.2303 CORE
Bugün, 1 CORE / LSL dönüşüm oranı 4.34 LSL kurundadır.
5 CORE satın almak için 21.70 LSL gereklidir ve 10 CORE değeri 43.41 LSL olarak hesaplanır.
1 LSL, 0.2303 CORE varlığına dönüştürülebilir.
50 LSL, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 11.51 CORE varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 CORE / LSL karşısındaki dönüşüm oranı -35.00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -6.29% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 4.726490220362009 LSL, en düşük seviye ise 3.3258581891557117 LSL olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 CORE değeri 7.889484219842569 LSL idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -44.99% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde CORE, -5.148222753626084 LSL oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -54.26% oranında bir değişime yol açtı.
Core DAO (CORE) Hakkında Her Şey
Artık Core DAO (CORE) fiyatını hesapladığınıza göre, Core DAO hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. CORE geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Core DAO nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
CORE / LSL Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Core DAO (CORE), 3.3258581891557117 LSL ile 4.726490220362009 LSL arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 1.7332178501218682 LSL ile 7.220883862228793 LSL arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı CORE / LSL fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|L 4.62
|L 7.2
|L 8.22
|L 10.8
|En Düşük
|L 3.94
|L 1.71
|L 1.71
|L 1.71
|Ortalama
|L 4.28
|L 6.17
|L 6.85
|L 7.88
|Volatilite
|+19.49%
|+82.18%
|+82.72%
|+97.58%
|Değişim
|+8.71%
|-35.27%
|-45.21%
|-54.11%
2026 ve 2030 Yılları için LSL Biriminden Core DAO Fiyat Tahmini
Core DAO fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel CORE / LSL tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için CORE Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Core DAO mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık L4.56 LSL seviyesine ulaşabilir.
2030 için CORE Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, CORE aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık L5.54 LSL fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Core DAO Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut CORE İşlem Çiftleri
CORE/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, CORE Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Core DAO varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan CORE varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
COREUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden CORE Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Core DAO Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Core DAO Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Core DAO eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Core DAO satın alınır › veya Hemen başlayın ›
CORE ve LSL için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Core DAO (CORE) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Core DAO Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.2532
- 7 Günlük Değişim: -35.00%
- 30 Günlük Trend: -44.99%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
CORE dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, LSL para birimine dönüştürseniz bile, CORE kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[CORE Fiyatı] [CORE / USD]
Lesotho Loti (LSL) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (LSL/USD): 0.05826788005253899
- 7 Günlük Değişim: +1.09%
- 30 Günlük Trend: +1.09%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir LSL para birimi, aynı tutarda CORE almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir LSL para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan LSL ile güvenli bir şekilde CORE satın alın.
CORE ile LSL Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Core DAO (CORE) ile Lesotho Loti (LSL) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. CORE ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve CORE varlığının LSL karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve LSL arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. LSL Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler LSL varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle LSL zayıfladığında, yatırımcılar CORE gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Core DAO gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda CORE varlığına yönelik talep artabilir ve bu da LSL para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen CORE Kriptosunu LSL Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı CORE / LSL dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl CORE / LSL Dönüşümü Yapılır?
CORE Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak CORE kriptosundan LSL para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı CORE / LSL Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel CORE / LSL kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. CORE ve LSL hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
CORE varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl CORE satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
CORE / LSL dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
CORE ile LSL arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, CORE varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak LSL birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
CORE ile LSL arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
CORE ile LSL arasındaki kur, Core DAO ve Lesotho Loti varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen CORE / LSL kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
CORE ile LSL arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
CORE ile LSL arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda CORE kriptosunu LSL para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
CORE kriptosundan LSL para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
CORE kriptosunun LSL para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle CORE varlığının LSL karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, CORE ile LSL arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, LSL para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve CORE sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
CORE ile LSL arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Core DAO halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da CORE ile LSL arasındaki kuru doğrudan etkiler.
CORE ile LSL kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
CORE ile LSL arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki CORE ile LSL arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Core DAO fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
CORE ile LSL arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak LSL piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
CORE / LSL için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Core DAO ve Lesotho Loti arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Core DAO ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
CORE kriptosunu LSL para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, LSL para birimini eşit değerdeki CORE kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
CORE / LSL dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, CORE fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, CORE / LSL, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında CORE ile LSL arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak LSL para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, CORE / LSL arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla Core DAO / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan LSL İtibari Parasına Dönüşüm
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.