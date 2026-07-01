Data Network (DATA) hakkında token arzı, dağıtım modeli ve gerçek zamanlı piyasa verileri dâhil olmak üzere temel bilgileri keşfedin.

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Data Network (DATA) için piyasa değeri, arz detayları, FDV ve fiyat geçmişi dâhil olmak üzere önemli token ekonomisi ve fiyat verilerini keşfedin. Tokenin mevcut değerini ve piyasa konumunu tek bakışta anlayın.

DATA, dünyanın AI veri ağıdır. Katkı sağlayan uygulamalar ağı, Trace halka açık denetim katmanı ve Poseidon işleme ağı aracılığıyla AI laboratuvarlarının gerçek insan verilerini ölçekli şekilde kaynaklamasına, bu verilerin nereden geldiğini kanıtlamasına ve kalitesine güvenmesine olanak tanır. Sonuç olarak, frontier AI’ın üzerine inşa edebileceği, her kayıt için denetlenebilir altyapı üzerinde doğrulanabilir bir makbuza sahip veri ortaya çıkar.

Şeffaf token dağıtımı = Projeye daha fazla güven ve merkezi kontrol riskinin azalması.

Mevcut fiyat × maksimum arz olarak hesaplanır ve tüm tokenler dolaşımda olduğunda toplam piyasa değerinin tahmini değerini gösterir.

Piyasada alınıp satılabilen ve herkes tarafından tutulabilen token adedi.

Oluşturulmuş veya oluşturulacak olan maksimum DATA token sayısı.

Data Network (DATA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değerini, sürdürülebilirliğini ve potansiyelini analiz etmek için büyük önem taşır.

Nasıl DATA Satın Alınır? Data Network (DATA) kriptosunu portföyünüze eklemek ister misiniz? MEXC, kredi kartları, banka transferleri ve eşler arası alım satım dâhil olmak üzere DATA satın almak için çeşitli yöntemleri desteklemektedir. Yeni başlayan veya profesyonel bir kullanıcı olmanız fark etmeksizin, MEXC kripto alım satımını kolay ve güvenli hâle getirir. MEXC'de DATA satın almayı hemen öğrenin!

Data Network (DATA) Fiyat Geçmişi DATA fiyat geçmişini analiz etmek, kullanıcıların geçmiş piyasa hareketlerini, önemli destek/direnç seviyelerini ve volatilite modellerini anlamalarına yardımcı olur. İster tüm zamanların en yüksek değerlerini takip edin, ister trendleri belirleyin, geçmiş veriler fiyat tahmini ve teknik analiz için son derece önemlidir. DATA Fiyat Geçmişi'ni hemen keşfedin!